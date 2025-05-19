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Одна привычка, которая продлевает жизнь: признание долгожительницы

1:25
Здоровье

115-летняя Этель Катерхэм из Великобритании, признанная старейшей женщиной в мире, рассказала о своём простом, но эффективном рецепте долгой жизни. Как сообщает Associated Press, главная её стратегия — избегать споров.

Бабушка на пляже
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка на пляже

Как избежать споров и прожить более века: секрет долголетия от 115-летней британки

Этель уверена: секрет здоровья и долголетия заключается в умении сохранять внутреннее спокойствие. Она никогда не вступала в конфликты, предпочитая выслушать собеседника и всё равно поступать по-своему. По её мнению, именно это позволило ей пережить более века без серьёзных проблем со здоровьем.

Этель родилась 21 августа 1909 года в деревне Шиптон-Беллингер на юге Англии, ещё до начала Первой мировой войны. Она была седьмым ребёнком в семье из восьми детей.

В 18 лет Этель уехала в Индию, находившуюся тогда под контролем Британской империи. Там она работала няней в семье англичан в течение трёх лет, а затем вернулась на родину.

В 1931 году Этель познакомилась с майором британской армии Норманом, который стал её мужем. Вместе они жили в Гонконге и на Гибралтаре, воспитали двух дочерей и прожили долгую и насыщенную жизнь.

Уточнения

Долгожительство - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
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