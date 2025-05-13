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Холестерин тает сам собой: два привычных действия с неожиданным эффектом

1:32
Здоровье

Недавние исследования показывают, что практики осознанности и интервальное голодание могут значительно снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы. Однако важно подходить к этим методам с осторожностью и под наблюдением специалиста, особенно при наличии хронических заболеваний.

Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих
Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих

Осознанность и холестерин: связь, которую нельзя игнорировать

Практики осознанности, такие как медитация и дыхательные упражнения, способствуют снижению уровня стресса, который напрямую влияет на уровень холестерина в крови. Снижение стресса может привести к улучшению липидного профиля и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Интервальное голодание: больше, чем просто диета

Интервальное голодание, особенно в формате 16:8 (16 часов голодания и 8 часов питания), показало положительное влияние на уровень холестерина и триглицеридов. Исследования также указывают на улучшение чувствительности к инсулину и снижение воспалительных процессов в организме.

Важные предостережения

Несмотря на положительные эффекты, интервальное голодание подходит не всем. Людям с определёнными медицинскими состояниями, беременным женщинам и подросткам следует проконсультироваться с врачом перед началом такой практики. Неконтролируемое голодание может привести к негативным последствиям для здоровья.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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