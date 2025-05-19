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Нейросеть заметила то, что казалось невозможным: спасение без шанса на ошибку

1:02
Здоровье

63-летняя Сьюзан Райффл из США долгие годы не могла отказаться от курения и считала себя здоровым человеком. Всё изменилось после профилактического осмотра, на котором врач предложил пройти компьютерную томографию с применением нейросети.

Хирурги в операционной
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги в операционной

Как нейросеть помогла женщине победить курение и спастись от рака

Во время обследования искусственный интеллект обнаружил поражение в левом лёгком размером с виноградину и оценил вероятность онкологии в 64%. Доктор Дэниел Миллер, не заметивший явных признаков болезни, всё же назначил дополнительные исследования. Диагноз подтвердился — у Сьюзан действительно нашли рак.

Это стало для неё серьёзным сигналом. Она бросила курить и в январе 2024 года перенесла операцию. К счастью, лечение прошло успешно: сейчас Райффл находится в стабильной ремиссии и ведёт здоровый образ жизни.

Уточнения

Нейро́нная сеть - математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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