Весна пришла — и с ней головная боль: найдены три причины, о которых вы не думали

Весной многие чаще сталкиваются с головными болями, и этому есть логичное объяснение. Врач Пунам Кришан рассказала о трёх основных факторах, которые могут спровоцировать подобные недомогания.
Первая причина — высокий уровень пыльцы. Аллергия приводит к выделению гистамина, вызывая воспаление слизистых и заложенность носовых пазух. Всё это провоцирует напряжение и, как следствие, головную боль.
Вторая причина — перепады атмосферного давления. Весной погода меняется особенно резко, создавая дисбаланс между давлением воздуха снаружи и внутренними воздушными полостями тела, что может вызывать сосудистые спазмы и головную боль.
Третья причина — обезвоживание. С наступлением тёплых дней организм теряет больше жидкости через пот, а даже незначительная её нехватка способна вызвать сокращение мозга и появление головной боли.
Пунам Кришан советует людям, склонным к головным болям, следить за погодой, пить больше воды и вести дневник самочувствия, чтобы вовремя реагировать на изменения.
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