Весна пришла — и с ней головная боль: найдены три причины, о которых вы не думали

Весной многие чаще сталкиваются с головными болями, и этому есть логичное объяснение. Врач Пунам Кришан рассказала о трёх основных факторах, которые могут спровоцировать подобные недомогания.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Почему весной учащаются головные боли: три основные причины

Первая причина — высокий уровень пыльцы. Аллергия приводит к выделению гистамина, вызывая воспаление слизистых и заложенность носовых пазух. Всё это провоцирует напряжение и, как следствие, головную боль.

Вторая причина — перепады атмосферного давления. Весной погода меняется особенно резко, создавая дисбаланс между давлением воздуха снаружи и внутренними воздушными полостями тела, что может вызывать сосудистые спазмы и головную боль.

Третья причина — обезвоживание. С наступлением тёплых дней организм теряет больше жидкости через пот, а даже незначительная её нехватка способна вызвать сокращение мозга и появление головной боли.

Пунам Кришан советует людям, склонным к головным болям, следить за погодой, пить больше воды и вести дневник самочувствия, чтобы вовремя реагировать на изменения.

Уточнения

Весна́ - одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

