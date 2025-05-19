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Весна пришла — и с ней головная боль: найдены три причины, о которых вы не думали

Здоровье

Весной многие чаще сталкиваются с головными болями, и этому есть логичное объяснение. Врач Пунам Кришан рассказала о трёх основных факторах, которые могут спровоцировать подобные недомогания.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Почему весной учащаются головные боли: три основные причины

Первая причина — высокий уровень пыльцы. Аллергия приводит к выделению гистамина, вызывая воспаление слизистых и заложенность носовых пазух. Всё это провоцирует напряжение и, как следствие, головную боль.

Вторая причина — перепады атмосферного давления. Весной погода меняется особенно резко, создавая дисбаланс между давлением воздуха снаружи и внутренними воздушными полостями тела, что может вызывать сосудистые спазмы и головную боль.

Третья причина — обезвоживание. С наступлением тёплых дней организм теряет больше жидкости через пот, а даже незначительная её нехватка способна вызвать сокращение мозга и появление головной боли.

Пунам Кришан советует людям, склонным к головным болям, следить за погодой, пить больше воды и вести дневник самочувствия, чтобы вовремя реагировать на изменения.

Уточнения

Весна́ - одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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