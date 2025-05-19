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Как неправильный интерьер разрушает здоровье незаметно для вас

1:40
Здоровье

Постоянная усталость и ухудшение самочувствия могут быть связаны с тем, как устроено ваше жилое пространство. Неправильный интерьер способен спровоцировать "синдром больного здания", при котором длительное пребывание в плохо спроектированном помещении вызывает головные боли, проблемы с дыханием и другие неприятные симптомы.

Как неправильный интерьер влияет на здоровье

Старая мебель, например, просевшие матрасы и диваны, может приводить к болям в спине и шее, а также вызывать хроническую усталость. Специалисты The Sleep Council рекомендуют менять матрас каждые семь-восемь лет.

Освещение играет не менее важную роль. Недостаток естественного света или переизбыток холодного синего освещения перегружает зрение и нарушает суточные ритмы. Оптимальным решением станет установка светильников с регулировкой яркости и оттенка света.

Даже ароматические свечи могут навредить здоровью. При их горении выделяются опасные вещества — бензол и формальдегид, способные вызывать кашель, раздражение слизистых и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Частицы PM2.5, образующиеся при сгорании, провоцируют воспаление дыхательных путей.

Наконец, шум от бытовой техники, такой как стиральные машины и пылесосы, негативно влияет на нервную систему. Постоянный уровень шума выше 55 децибел повышает уровень кортизола, увеличивая утомляемость и риск инсульта.

Уточнения

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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