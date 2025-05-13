США режут цены на таблетки — и весь мир может за это поплатиться

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, позволит американцам платить за лекарства столько же, сколько и жители стран с самыми низкими ценами. Это решение вызвало бурную реакцию: от восторга потребителей до тревоги в фармацевтической индустрии.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Что предлагает указ

В соответствии с новым указом, министерство здравоохранения США должно в течение 30 дней начать переговоры с фармацевтическими компаниями о снижении цен на лекарства. Если договоренности не будут достигнуты, планируется ввести механизм "наиболее благоприятствуемой нации" (Most Favored Nation, MFN), который обяжет производителей продавать лекарства по ценам, не превышающим самые низкие в других развитых странах.

Трамп утверждает, что это позволит снизить цены на некоторые препараты на 30-80%, а в некоторых случаях и до 90%. Он также заявил, что американцы больше не будут "субсидировать здравоохранение других стран", где цены на те же лекарства значительно ниже.

Реакция фармацевтической индустрии

Фармацевтические компании выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий указа. Они предупреждают, что такие меры могут повлиять на инвестиции в исследования и разработку новых препаратов. Однако некоторые компании, такие как AstraZeneca и Novo Nordisk, выразили готовность к диалогу с правительством, подчеркнув необходимость сбалансированного подхода, который не навредит пациентам и инновациям.

Представители индустрии также отмечают, что указ может привести к росту цен на лекарства в других странах, поскольку компании будут стремиться компенсировать потери на американском рынке.

Возможные препятствия

Эксперты указывают на отсутствие законодательной базы для реализации указа. Подобные инициативы уже предпринимались в прошлом, но сталкивались с юридическими трудностями и сопротивлением со стороны фармацевтической индустрии. Кроме того, указ не содержит конкретных деталей о том, какие лекарства и программы здравоохранения будут охвачены, что вызывает сомнения в его эффективности.

Что это значит для потребителей

Если указ будет реализован, американские потребители могут ожидать значительного снижения цен на лекарства, особенно в рамках программ Medicare и Medicaid. Однако из-за возможных юридических и политических препятствий, а также сопротивления со стороны фармацевтической индустрии, реализация указа может затянуться или быть ограниченной.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

