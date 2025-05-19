Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После двух лет молчания: иностранное агентство дало России кредитную оценку
Ваш питомец тоже грызет когти? Разбираемся, почему это происходит
Эти салаты не требуют ни усилий, ни времени, а результат — как у профессионалов
Как утеплить стены и не потратить лишнего: пошаговый план
Новая разработка: как Россия помогает миру бороться с птичьим гриппом
Почему Кристен Стюарт считает, что любой может стать режиссёром — её откровенное признание
Как неправильный интерьер разрушает здоровье незаметно для вас
Ни кожи, ни рожи: Гузеева ошеломила Рыбина колким комментарием в шоу Перепой звезду
Слишком нежный, чтобы быть просто джемом: десерт из винограда, который удивляет

Неожиданный набор симптомов, который указывает на болезнь печени

1:15
Здоровье

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - распространённая патология, которая может долгое время оставаться незамеченной, постепенно приводя к серьёзным нарушениям. Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи, выпускник Гарвардского университета, выделил восемь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии болезни.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Какие признаки указывают на жировую болезнь печени

Среди первых симптомов — неожиданное увеличение веса, особенно в области талии, а также устойчивая усталость и слабость, не исчезающие даже после полноценного отдыха.

Ещё один тревожный сигнал — боль и дискомфорт в правом верхнем квадранте живота, сопровождающиеся чувством тяжести. Повышенный уровень глюкозы в крови также может говорить о нарушении обмена веществ и проблемах с печенью.

Другие характерные признаки включают тёмную мочу, светлый стул, пожелтение кожи и глаз (желтуху), склонность к появлению синяков и кровоточивость дёсен. Кроме того, тревожным сигналом может быть рост уровня холестерина.

При появлении этих симптомов важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Сейчас читают
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Наука и техника
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Растёт не только дерево, но и благосостояние — если дать ему нужную подпитку
Садоводство, цветоводство
Растёт не только дерево, но и благосостояние — если дать ему нужную подпитку Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Зеленский против реальности: фронт стабилен, народ мотивирован? Дмитрий Плотников Обстановка в зоне СВО не позволяет Трампу откладывать встречу с Путиным Любовь Степушова
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Глеб Калюжный уходит в армию: узнайте, как это повлияет на его карьеру и какие у него планы на будущее
Безопасные тренировки для будущих мам, которые помогут перенести беременность: что можно, а что под запретом
Неожиданный набор симптомов, который указывает на болезнь печени
Секрет долголетия мотора: простые советы для реального результата
Секретный остров в Тихом океане, где можно найти "чёрное золото"
Юрист назвал три причины, по которым россиянам откажут в пенсии
Один запах сведёт с ума: запеченая тыква с фасолью и восточными специями
Зеленский против реальности: фронт стабилен, народ мотивирован?
Верка Сердючка пытается отказаться от фразы Раша, гудбай: против меня начали травлю
Марианская впадина открыла пасть — и выплюнула существ, которых мы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.