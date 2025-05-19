Неожиданный набор симптомов, который указывает на болезнь печени

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - распространённая патология, которая может долгое время оставаться незамеченной, постепенно приводя к серьёзным нарушениям. Американский гастроэнтеролог Саурабх Сетхи, выпускник Гарвардского университета, выделил восемь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии болезни.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Какие признаки указывают на жировую болезнь печени

Среди первых симптомов — неожиданное увеличение веса, особенно в области талии, а также устойчивая усталость и слабость, не исчезающие даже после полноценного отдыха.

Ещё один тревожный сигнал — боль и дискомфорт в правом верхнем квадранте живота, сопровождающиеся чувством тяжести. Повышенный уровень глюкозы в крови также может говорить о нарушении обмена веществ и проблемах с печенью.

Другие характерные признаки включают тёмную мочу, светлый стул, пожелтение кожи и глаз (желтуху), склонность к появлению синяков и кровоточивость дёсен. Кроме того, тревожным сигналом может быть рост уровня холестерина.

При появлении этих симптомов важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

