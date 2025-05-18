Новый метод лечения сердца шокировал медиков: впереди испытания на людях

Американские учёные сумели восстановить работу сердца у свиней с тяжёлой сердечной недостаточностью с помощью новой генной терапии. Эта методика даёт надежду на эффективное лечение людей с похожими диагнозами.
Эксперимент провела команда Института сердечно-сосудистых исследований и обучения Норы Экклз Харрисон в Университете Юты. Основную роль сыграл особый белок — кардиомостовый интегратор 1 (cBIN1), уровень которого при сердечной недостаточности значительно снижается.
Учёные вводили в кровеносную систему свиней вирус с копией гена cBIN1. Вирус попадал в миокард и запускал выработку недостающего белка. В результате функции сердца у животных существенно улучшались. Все свиньи, которым ввели препарат, остались живы, тогда как в контрольной группе все животные погибли в течение нескольких месяцев.
"В истории исследований сердечной недостаточности мы не видели такой эффективности", — отметил Робин Шоу, один из старших авторов проекта.
Команда планирует адаптировать методику для применения у людей. Первую заявку на клинические испытания намерены подать уже в сентябре 2025 года.
Серде́чная недоста́точность - синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.
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