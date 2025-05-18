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Новый метод лечения сердца шокировал медиков: впереди испытания на людях

1:24
Здоровье

Американские учёные сумели восстановить работу сердца у свиней с тяжёлой сердечной недостаточностью с помощью новой генной терапии. Эта методика даёт надежду на эффективное лечение людей с похожими диагнозами.

Алан Сирс, хирург общей практики и слушатель курса неотложной военной хирургии, слушает инструкции
Фото: DVIDS by Staff Sgt. Michael Ellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алан Сирс, хирург общей практики и слушатель курса неотложной военной хирургии, слушает инструкции

Учёные нашли способ восстановить сердце при тяжёлой недостаточности

Эксперимент провела команда Института сердечно-сосудистых исследований и обучения Норы Экклз Харрисон в Университете Юты. Основную роль сыграл особый белок — кардиомостовый интегратор 1 (cBIN1), уровень которого при сердечной недостаточности значительно снижается.

Учёные вводили в кровеносную систему свиней вирус с копией гена cBIN1. Вирус попадал в миокард и запускал выработку недостающего белка. В результате функции сердца у животных существенно улучшались. Все свиньи, которым ввели препарат, остались живы, тогда как в контрольной группе все животные погибли в течение нескольких месяцев.

"В истории исследований сердечной недостаточности мы не видели такой эффективности", — отметил Робин Шоу, один из старших авторов проекта.

Команда планирует адаптировать методику для применения у людей. Первую заявку на клинические испытания намерены подать уже в сентябре 2025 года.

Уточнения

Серде́чная недоста́точность - синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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