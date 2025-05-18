Ты не ешь его с детства, а зря: чернослив оказался сильнее, чем витамины для сердца

Чернослив способен приносить пользу не только пищеварению, но и сердцу. Диетолог Андреа Н. Джанколи рассказала о научных исследованиях, которые подтвердили связь между употреблением чернослива и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Учёные обнаружили, что ежедневное употребление 50-100 граммов чернослива (примерно 5-10 штук) способствует снижению уровня "плохого" холестерина, уменьшает окислительный стресс и воспаление — главные факторы риска для сердца.
На вопрос о том, что выбрать — чернослив или свежие сливы, диетолог отметила, что сушёные сливы содержат более высокую концентрацию питательных веществ и дольше хранятся. Чтобы получить аналогичный эффект от свежих слив, их придётся съедать гораздо больше. При этом и свежие, и сушёные плоды полезнее сока, лишённого клетчатки.
Черносли́в - чаще всего любая слива в сушёном виде.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.