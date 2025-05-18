Эти продукты замедляют старение: и именно их ты игнорируешь каждый день

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильное питание помогает не только сохранять здоровье, но и замедлять проявления старения. Учёные из Университета Эдит Коуэн (Австралия), Университета Квинс в Белфасте и исследовательских центров США и Дании выяснили, что продукты с высоким содержанием флавоноидов снижают риск возрастных нарушений.

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Продукты, которые помогают замедлить признаки старения

Ключевыми продуктами стали ягоды, чёрный чай, цитрусовые и яблоки. Их регулярное употребление помогает уменьшить слабость, сохранить физическую активность и поддержать психическое здоровье. В исследовании приняли участие более 86 тысяч человек, преимущественно старше 60 лет. Они заполняли анкеты о своём питании, образе жизни и состоянии здоровья.

Женщины, включавшие в рацион больше чая, черники, яблок и цитрусовых, реже сталкивались со слабостью — риск снижался на 11-21%, физические нарушения уменьшались на 4-14%, а проблемы с психическим здоровьем — на 10-15%. У мужчин положительное влияние продуктов с флавоноидами отмечалось в основном на психическое здоровье.

Добавление трёх порций флавоноидных продуктов в день снижало риск возрастных изменений на 6-11% у женщин и на 15% у мужчин.

Уточнения

Старение человека - это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

