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Самые опасные диеты в истории: на что люди готовы ради идеальной фигуры

1:34
Здоровье

Некоторые диеты не только бессмысленны, но и смертельно опасны. Регина Ахуньянова, диетолог, терапевт и нефролог, более известная как Регина Доктор, рассказала о пяти самых нелепых методах похудения.

Пустая тарелка со стаканом воды
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пустая тарелка со стаканом воды

Самые абсурдные диеты, которые могут стоить жизни

Одна из них — диета на ватных шариках. Модели вымачивали вату в соке цитрусовых и ели её, чтобы создать иллюзию сытости без калорий. Такой способ нередко приводил к тяжёлым проблемам с пищеварением и даже к летальному исходу.

Не менее странной была методика "Спящая красавица": суть её в том, чтобы спать как можно дольше, иногда с помощью сильнодействующих препаратов. Это опасно для метаболизма, иммунитета и нервной системы.

Некоторые заменяли взрослую еду детским питанием - кашами и пюре. Хотя такие продукты малокалорийны, они не подходят взрослому организму из-за нехватки витаминов и микроэлементов.

Самым радикальным способом стала диета с глистами. В надежде похудеть люди сознательно заражались паразитами, что приводило к тяжёлым отравлениям и серьёзному повреждению внутренних органов.

Ещё одна экстремальная история связана с энергетическими напитками. Жительница Новой Зеландии питалась только ими, выпивая до 14 банок в день. Она быстро потеряла 45 килограммов, но в результате оказалась на грани смерти из-за сердечного приступа.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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