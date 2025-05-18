Гипертония не сдаётся? Это средство может навсегда избавить вас от давления

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли потенциальный способ лечения для людей с неконтролируемой или устойчивой гипертонией. Новый препарат — лорундростат — показал обнадёживающие результаты в последних клинических испытаниях.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

Новое лекарство снижает давление за несколько недель

Как сообщается в журнале New England Journal of Medicine, участники, принимавшие лорундростат, зафиксировали снижение систолического давления в среднем на 15 единиц. В исследовании участвовали 285 человек. Все они в течение 12 недель получали стандартную терапию от гипертонии, а через три недели 190 добровольцам начали дополнительно давать лорундростат, а остальным — плацебо.

Препарат воздействует на выработку гормона альдостерона, который отвечает за регулирование артериального давления. Нарушения в его работе напрямую связаны с развитием гипертонии.

Авторы исследования планируют организовать более масштабное испытание, чтобы подтвердить эффективность нового лекарства.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



