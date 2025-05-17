После 60 — нельзя: 7 продуктов, которые лучше исключить из рациона

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом питание играет всё более важную роль в сохранении здоровья. Невролог и исследователь Роберт У. Б. Лав выделил продукты, от которых стоит отказаться людям старше 60 лет — особенно если вы хотите избежать проблем с давлением, сердцем, сосудами и пищеварением.

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Суши

Популярное блюдо, но с подводными камнями: сырые морепродукты могут содержать паразитов и бактерии, опасные для ослабленного иммунитета. Без абсолютной уверенности в качестве — лучше не рисковать.

Обработанное мясо (колбасы, бекон, сосиски)

Вкусно, но опасно. Высокое содержание натрия и насыщенных жиров может спровоцировать скачки давления и повысить холестерин. Для сосудов и сердца — серьёзная нагрузка.

Сладкая выпечка

Глютен, сахар, быстрые углеводы — комбо, которое раздражает кишечник, провоцирует воспаления и скачки глюкозы. Особенно вредно при скрытом диабете или метаболических нарушениях.

Картофель фри

Жарка в масле делает картофель фри источником трансжиров и воспалительных процессов. При этом он ещё и перегружен углеводами и солью — вреден для давления и уровня сахара.

Сладкие газировки

Сахар, кислоты, ноль пользы. Эти напитки разрушают слизистую желудка, провоцируют изжогу и способствуют ожирению. А вместе с ним — диабету и гипертонии.

Диетические напитки

Пусть и без сахара, но с искусственными подсластителями и добавками, которые могут влиять на микрофлору и аппетит. Пустые и потенциально вредные калории.

Булочки и белый хлеб

Быстрые углеводы, минимум питательных веществ и много соли. Постепенно поднимают вес, повышают давление и вредят сосудам.

Возраст — не повод отказывать себе в удовольствии вкусно поесть, но он точно требует более осознанного отношения к выбору продуктов. Некоторые из них, несмотря на привычность, могут постепенно подтачивать здоровье. Отказавшись от вредных позиций и заменив их на более полезные альтернативы, вы не только снизите риски, но и почувствуете себя лучше — энергичнее, легче и увереннее. Ведь забота о себе — это не запреты, а продуманный выбор.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

