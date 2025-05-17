Худеешь — просто слушая звук? Ученые нашли способ снижать вес без диет и операций

Кажется невероятным, но ученые обнаружили: определенные звуковые волны способны замедлять рост жировых клеток. И это не метафора, а официально подтвержденный неинвазивный метод, опубликованный в журнале Nature весной 2025 года.
Исследование показало: звуковые вибрации способны влиять на преджировые клетки — и буквально мешают им превратиться в жир. Более того, уже сформированные жировые клетки уменьшаются в объеме. По сути, звук сбивает их с привычного пути развития.
Результаты оказались впечатляющими: клетки либо вообще не переходили в жировую форму, либо накапливали на 15% меньше жира. Это значит, что под действием вибрации гены, отвечающие за накопление жира, становятся менее активными.
Метод, предложенный учёными, не требует операций, уколов или агрессивного вмешательства. В отличие от липосакции или бариатрической хирургии, он абсолютно безболезнен и безопасен. И хотя пока речь идёт только об экспериментах на клетках и мышах, перспективы впечатляют: в будущем, возможно, мы сможем корректировать вес просто… настраивая нужную волну.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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