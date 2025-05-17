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Худеешь — просто слушая звук? Ученые нашли способ снижать вес без диет и операций

1:39
Здоровье

Кажется невероятным, но ученые обнаружили: определенные звуковые волны способны замедлять рост жировых клеток. И это не метафора, а официально подтвержденный неинвазивный метод, опубликованный в журнале Nature весной 2025 года.

Наушники
Фото: Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Наушники

Как работает звуковое похудение

Исследование показало: звуковые вибрации способны влиять на преджировые клетки — и буквально мешают им превратиться в жир. Более того, уже сформированные жировые клетки уменьшаются в объеме. По сути, звук сбивает их с привычного пути развития.

Ученые протестировали на мышечных клетках три вида звука

  • Белый шум: фоновый звуковой хаос
  • Тон 440 Гц: нота ля, стандартная для настройки инструментов
  • Высокий звук 12 кГц: максимальная частота, которую может услышать человек

Результаты оказались впечатляющими: клетки либо вообще не переходили в жировую форму, либо накапливали на 15% меньше жира. Это значит, что под действием вибрации гены, отвечающие за накопление жира, становятся менее активными.

Что это значит для будущего похудения

Метод, предложенный учёными, не требует операций, уколов или агрессивного вмешательства. В отличие от липосакции или бариатрической хирургии, он абсолютно безболезнен и безопасен. И хотя пока речь идёт только об экспериментах на клетках и мышах, перспективы впечатляют: в будущем, возможно, мы сможем корректировать вес просто… настраивая нужную волну.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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