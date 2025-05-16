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Диета под контролем запястья: Galaxy Watch 8 переходят в режим нутрициолога

2:44
Здоровье

Звучит как фантастика, но это уже почти реальность. Новое поколение смарт-часов Samsung — Galaxy Watch 8 — получит функцию, которая сможет определить, хватает ли вам антиоксидантов. И всё это — без анализов крови, приложений и визита к врачу.

Часы
Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Что такое индекс антиоксидантов и зачем он нужен

Речь идёт об оценке уровня бета-каротина — вещества, которое отвечает за антиоксидантную защиту организма. Он содержится, например, в моркови, тыкве, абрикосах и шпинате. Недостаток — сигнал, что пора добавить в рацион больше овощей и фруктов.

На январской презентации Galaxy Unpacked 2025 Samsung показала эту функцию вскользь, но с намёком на большое будущее. А теперь утечки из оболочки One UI Watch 8 подтвердили: технология готовится к запуску во второй половине года.

Как всё работает: волшебное касание пальцем

Чтобы получить результат, достаточно просто приложить большой палец к задней части часов. Специальный оптический датчик сделает замеры и выдаст на экран ваш личный "индекс антиоксидантов" — нормальный он или понижен.

Если уровень окажется низким, часы не просто "поругают", а дадут полезные рекомендации — какие продукты добавить в меню, чтобы всё восстановить.

Не диагноз, но сигнал к действию

Важно понимать: Galaxy Watch 8 не заменяют врача. Samsung честно предупреждает — данные предназначены исключительно для общего контроля за самочувствием, а не для медицинской диагностики. Но удобство — бесспорное.

Ведь обычно отслеживать питание сложно: всё приходится записывать вручную или сканировать штрихкоды. А тут — лёгкое касание, и вы уже знаете, чего не хватает организму.

Будет ли это работать точно

Измерять уровень бета-каротина через кожу — технологическая авантюра. Пока точность этой функции под вопросом. Но если у Samsung получится, это будет настоящим прорывом: персональное нутрициологическое сопровождение без лишних сложностей.

Функция появится только в Galaxy Watch 8. Старые модели, скорее всего, не поддержат её - нужного датчика в них нет.

Технологии теперь заботятся о вашем меню

Galaxy Watch 8 выйдут в конце 2025 года одновременно с новой версией Android и обновлённой оболочкой One UI Watch. И судя по всему, забота о здоровье пользователей выходит на новый уровень — уже не только шаги и пульс, но и… морковка.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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