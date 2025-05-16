Жжёт, чешется, высыпает? Это не аллергия, а потница — и вот как с ней справиться

3:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потница, или тепловая сыпь, — это кожное раздражение, возникающее из-за закупорки потовых желез. Чаще всего она появляется летом или при высокой влажности, а также при интенсивных физических нагрузках. Потница может возникнуть у любого человека, но особенно часто встречается у младенцев, людей с избыточным весом, повышенной потливостью и чувствительной кожей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Как выглядит потница

Потница проявляется в виде:

Мелких розовых или красных пузырьков.

Зуда и покалывания.

Ощущения жжения.

В некоторых случаях — мокнущих или шелушащихся участков кожи.

Чаще всего сыпь появляется в местах трения и плохого воздухообмена: под грудью, на животе, в паху, подмышках, на шее, в складках кожи и между бедрами.

Причины появления

Жара и высокая влажность.

Ношение плотной или синтетической одежды.

Чрезмерная физическая активность.

Ожирение и наличие складок кожи.

Повышенное потоотделение (гипергидроз).

Недостаточная гигиена или плохое проветривание кожи.

Что делать при потнице

Понизить температуру тела

Примите прохладный душ, не трите кожу.

Промокните тело мягким полотенцем, избегая агрессивного вытирания.

Обеспечьте коже "дыхание"

Надевайте свободную одежду из натуральных тканей — хлопка, льна.

Избегайте синтетики, тесной и тёплой одежды.

Поддерживайте сухость

Используйте присыпку или тальк, особенно в складках кожи.

Меняйте одежду и бельё при сильной потливости.

Медицинские средства

Если сыпь доставляет дискомфорт, зуд или болит, можно использовать аптечные средства:

Цинковая мазь или паста: подсушивает и успокаивает раздражения.

подсушивает и успокаивает раздражения. Крем с пантенолом (Бепантен, Декспантенол): помогает восстановить повреждённую кожу.

помогает восстановить повреждённую кожу. Присыпка с тальком или крахмалом: снижает трение и впитывает лишнюю влагу.

снижает трение и впитывает лишнюю влагу. Кремы с календулой, ромашкой, чередой: обладают противовоспалительным и успокаивающим эффектом.

обладают противовоспалительным и успокаивающим эффектом. Гидрокортизоновая мазь (при сильном воспалении, кратковременно): снимает зуд, но требует осторожности и консультации врача.

Что делать нельзя

Не расчесывайте сыпь — это может привести к инфицированию.

Не наносите жирные кремы и вазелин — они могут ещё больше закупорить поры.

Не используйте спиртсодержащие лосьоны — они пересушивают кожу и усиливают раздражение.

Не носите влажную одежду и не оставайтесь в потной одежде после тренировки.

Когда обращаться к врачу

Сыпь не проходит более 3-4 дней.

Появились признаки инфекции: гнойнички, резкая боль, покраснение, отёк, повышение температуры.

Потница переходит в экзему или сильно нарушает качество жизни.

Профилактика потницы

Соблюдайте гигиену, особенно летом.

Используйте душ после физических нагрузок.

Носите одежду по сезону, не допускайте перегрева тела.

Поддерживайте нормальный вес.

Протирайте участки, склонные к потнице, отваром ромашки, коры дуба или слабым раствором марганцовки.

Вывод: потница — это неприятное, но вполне решаемое кожное заболевание. Главное — не запускать, не раздражать кожу лишний раз и обеспечить комфортные условия для её восстановления. В большинстве случаев помогает комплекс из гигиены, правильной одежды, сухости и недорогих аптечных средств.

Уточнения

Потни́ца - раздражение кожи, развивающееся вследствие повышенного потоотделения и замедленного испарения пота.

