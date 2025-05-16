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Жжёт, чешется, высыпает? Это не аллергия, а потница — и вот как с ней справиться

3:46
Здоровье

Потница, или тепловая сыпь, — это кожное раздражение, возникающее из-за закупорки потовых желез. Чаще всего она появляется летом или при высокой влажности, а также при интенсивных физических нагрузках. Потница может возникнуть у любого человека, но особенно часто встречается у младенцев, людей с избыточным весом, повышенной потливостью и чувствительной кожей.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Как выглядит потница

Потница проявляется в виде:

  • Мелких розовых или красных пузырьков.
  • Зуда и покалывания.
  • Ощущения жжения.
  • В некоторых случаях — мокнущих или шелушащихся участков кожи.

Чаще всего сыпь появляется в местах трения и плохого воздухообмена: под грудью, на животе, в паху, подмышках, на шее, в складках кожи и между бедрами.

Причины появления

  • Жара и высокая влажность.
  • Ношение плотной или синтетической одежды.
  • Чрезмерная физическая активность.
  • Ожирение и наличие складок кожи.
  • Повышенное потоотделение (гипергидроз).
  • Недостаточная гигиена или плохое проветривание кожи.

Что делать при потнице

Понизить температуру тела

  • Примите прохладный душ, не трите кожу.
  • Промокните тело мягким полотенцем, избегая агрессивного вытирания.

Обеспечьте коже "дыхание"

  • Надевайте свободную одежду из натуральных тканей — хлопка, льна.
  • Избегайте синтетики, тесной и тёплой одежды.

Поддерживайте сухость

  • Используйте присыпку или тальк, особенно в складках кожи.
  • Меняйте одежду и бельё при сильной потливости.

Медицинские средства

Если сыпь доставляет дискомфорт, зуд или болит, можно использовать аптечные средства:

  • Цинковая мазь или паста: подсушивает и успокаивает раздражения.
  • Крем с пантенолом (Бепантен, Декспантенол): помогает восстановить повреждённую кожу.
  • Присыпка с тальком или крахмалом: снижает трение и впитывает лишнюю влагу.
  • Кремы с календулой, ромашкой, чередой: обладают противовоспалительным и успокаивающим эффектом.
  • Гидрокортизоновая мазь (при сильном воспалении, кратковременно): снимает зуд, но требует осторожности и консультации врача.

Что делать нельзя

  • Не расчесывайте сыпь — это может привести к инфицированию.
  • Не наносите жирные кремы и вазелин — они могут ещё больше закупорить поры.
  • Не используйте спиртсодержащие лосьоны — они пересушивают кожу и усиливают раздражение.
  • Не носите влажную одежду и не оставайтесь в потной одежде после тренировки.

Когда обращаться к врачу

  • Сыпь не проходит более 3-4 дней.
  • Появились признаки инфекции: гнойнички, резкая боль, покраснение, отёк, повышение температуры.
  • Потница переходит в экзему или сильно нарушает качество жизни.

Профилактика потницы

  • Соблюдайте гигиену, особенно летом.
  • Используйте душ после физических нагрузок.
  • Носите одежду по сезону, не допускайте перегрева тела.
  • Поддерживайте нормальный вес.
  • Протирайте участки, склонные к потнице, отваром ромашки, коры дуба или слабым раствором марганцовки.

Вывод: потница — это неприятное, но вполне решаемое кожное заболевание. Главное — не запускать, не раздражать кожу лишний раз и обеспечить комфортные условия для её восстановления. В большинстве случаев помогает комплекс из гигиены, правильной одежды, сухости и недорогих аптечных средств.

Уточнения

Потни́ца - раздражение кожи, развивающееся вследствие повышенного потоотделения и замедленного испарения пота.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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