Устала, мёрзнешь, не можешь сосредоточиться? Проблема может быть глубже, чем кажется

4:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушения в работе щитовидной железы всё чаще связывают не только с генетикой и гормональными изменениями, но и с образом жизни. Нерегулярный сон, перегрузки, переезды, постоянные изменения расписания и высокий уровень стресса — всё это может постепенно выводить из строя одну из самых чувствительных систем организма. На ранних стадиях такие нарушения легко пропустить, но последствия могут быть серьёзными.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка грустит

Как хронический стресс влияет на щитовидную железу

Медицинские наблюдения показывают: постоянное психоэмоциональное напряжение может приводить к сбоям в работе щитовидной железы, особенно у людей, склонных к гиперактивности и высокой утомляемости. Повышенный уровень кортизола, гормона стресса, снижает чувствительность тканей к тиреоидным гормонам и мешает их выработке.

Со временем нарушается регуляция метаболизма, температура тела, психоэмоциональное состояние и даже сердечный ритм. Организм переходит в состояние биологической тревоги, что запускает порочный круг: снижение энергии вызывает дополнительный стресс и нагрузку на эндокринную систему.

"Щитовидная железа влияет на обмен веществ, уровень энергии и эмоциональное состояние. Хронический стресс дестабилизирует её работу и нарушает гормональный баланс", — объясняет доктор Майони Гунератне.

Симптомы, которые сигнализируют о нарушении работы щитовидки

Проявления могут быть разными, но часто включают:

Резкие изменения веса без видимых причин.

Хроническую усталость и мышечную слабость.

Нарушение сна и тревожность.

Ухудшение памяти и концентрации.

Чувствительность к жаре или холоду.

Сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос.

Нестабильный сердечный ритм.

Изменения в пищеварении.

Часто такие симптомы воспринимаются как "просто усталость" или "нервное истощение", и проблема остаётся без внимания.

Почему женщины страдают чаще

Гормональная система у женщин более подвержена колебаниям: беременность, послеродовой период, менопауза — всё это влияет на работу щитовидной железы. По оценкам специалистов, женщины страдают от заболеваний щитовидной железы в 5-8 раз чаще, чем мужчины.

Что показывает анализ

В ряде случаев лабораторные показатели могут оставаться в пределах нормы, но при этом гормональный баланс уже нарушен. Это происходит, когда компенсаторные механизмы ещё работают, но сбоят под нагрузкой. Особенно это актуально для анализа уровня тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и тиреотропного гормона (ТТГ). Дополнительно оцениваются уровни кортизола — если он стабильно высокий, это сигнал о хроническом стрессе и риске эндокринных нарушений.

Как поддерживать здоровье щитовидной железы

Эксперты рекомендуют системный подход — через питание, образ жизни и контроль стресса.

Рекомендованные меры

Употребление продуктов, богатых йодом, селеном и цинком: морская капуста, рыба, бразильский орех, яйца.

Снижение потребления кофеина, сахара и полуфабрикатов.

Регулярная физическая активность — особенно аэробные и умеренные силовые нагрузки.

Нормализация сна — не менее 7-8 часов в сутки.

Методы снижения стресса: дыхательные практики, йога, тёплые ванны, прогулки, хобби.

Также важно ежегодно проходить базовые эндокринные обследования, особенно при наличии хронической усталости, эмоциональных перепадов или нестабильного веса.

Щитовидная железа как индикатор образа жизни

Современный ритм жизни, включающий постоянную занятость, высокие требования к себе и недостаток восстановления, оказывает прямое влияние на состояние щитовидной железы. Этот орган тонко реагирует на любые колебания — и часто становится первым звеном, которое даёт сбой при перегрузке.

Своевременное распознавание симптомов, грамотная диагностика и изменение повседневных привычек — ключ к сохранению эндокринного здоровья и снижению рисков хронических заболеваний.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

