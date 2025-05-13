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Без КТ и иголок: новый биочип обнаружит болезни лёгких за секунды

2:37
Здоровье

Представьте, что вместо болезненных анализов или КТ можно просто выдохнуть — и врачи узнают, что происходит в ваших легких. Российские учёные сделали это возможным: они создали биочип, который способен уловить перекись водорода в выдыхаемом воздухе — важнейший маркер заболеваний дыхательной системы.

Абсцесс легких
Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Абсцесс легких

Что такое биопсия воздуха

Это метод, при котором врач получает данные о состоянии лёгких без инвазивных процедур. Новый чип позволяет измерять сверхмалые концентрации перекиси водорода в выдохе — это вещество появляется при окислительном стрессе, который сопровождает:

  • Пневмонию.
  • ХОБЛ.
  • Рак легких.
  • Постковидный синдром и другие патологии.

Что такое окислительный стресс

Это дисбаланс между свободными радикалами и системой антиоксидантной защиты. Когда организм болен, количество окислителей растет, клетки стареют быстрее и повреждаются. Перекись водорода — один из тех "сигналов", по которому можно понять, что в теле пошёл сбой.

Почему это важно

Чип позволяет не просто поставить диагноз, а подобрать индивидуальное лечение, включая перспективные методы вроде ингаляций водородом — сильнейшим природным антиоксидантом. Устройство поможет точно определить дозу, длительность и необходимость такого лечения.

Что уже известно

  • Устройство разработали специалисты Пироговского университета и химфака МГУ.
  • Оно способно улавливать даже ультранизкие концентрации перекиси.
  • Метод — неинвазивный, удобный и может использоваться амбулаторно.
  • Чип даёт информацию о состоянии клеток, уровне их старения и обменных процессов.
  • В перспективе — диагностика не только заболеваний легких, но и патологий крови и других органов.

Что говорят эксперты

"Чем раньше мы увидим рост оксидантов, тем быстрее сможем вмешаться", — говорит пульмонолог Александр Пальман.


"Это простая, мощная и нужная технология", — добавляет Михаил Болков из РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Технологии, которые меняют медицину

Раньше для оценки окислительного стресса нужно было сдавать кровь или проходить КТ. Теперь — достаточно выдоха. Биочип открывает новые возможности для ранней диагностики, особенно при онкологических и поствирусных осложнениях. И всё это — разработка российских учёных, как сообщают Известия.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία - "болезнь лёгких", от др.-греч. πνεύμων - "лёгкое"), воспаление лёгких - воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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