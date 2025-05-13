Без КТ и иголок: новый биочип обнаружит болезни лёгких за секунды

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте, что вместо болезненных анализов или КТ можно просто выдохнуть — и врачи узнают, что происходит в ваших легких. Российские учёные сделали это возможным: они создали биочип, который способен уловить перекись водорода в выдыхаемом воздухе — важнейший маркер заболеваний дыхательной системы.

Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Абсцесс легких

Что такое биопсия воздуха

Это метод, при котором врач получает данные о состоянии лёгких без инвазивных процедур. Новый чип позволяет измерять сверхмалые концентрации перекиси водорода в выдохе — это вещество появляется при окислительном стрессе, который сопровождает:

Пневмонию.

ХОБЛ.

Рак легких.

Постковидный синдром и другие патологии.

Что такое окислительный стресс

Это дисбаланс между свободными радикалами и системой антиоксидантной защиты. Когда организм болен, количество окислителей растет, клетки стареют быстрее и повреждаются. Перекись водорода — один из тех "сигналов", по которому можно понять, что в теле пошёл сбой.

Почему это важно

Чип позволяет не просто поставить диагноз, а подобрать индивидуальное лечение, включая перспективные методы вроде ингаляций водородом — сильнейшим природным антиоксидантом. Устройство поможет точно определить дозу, длительность и необходимость такого лечения.

Что уже известно

Устройство разработали специалисты Пироговского университета и химфака МГУ.

Оно способно улавливать даже ультранизкие концентрации перекиси.

Метод — неинвазивный, удобный и может использоваться амбулаторно.

Чип даёт информацию о состоянии клеток, уровне их старения и обменных процессов.

В перспективе — диагностика не только заболеваний легких, но и патологий крови и других органов.

Что говорят эксперты

"Чем раньше мы увидим рост оксидантов, тем быстрее сможем вмешаться", — говорит пульмонолог Александр Пальман.



"Это простая, мощная и нужная технология", — добавляет Михаил Болков из РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Технологии, которые меняют медицину

Раньше для оценки окислительного стресса нужно было сдавать кровь или проходить КТ. Теперь — достаточно выдоха. Биочип открывает новые возможности для ранней диагностики, особенно при онкологических и поствирусных осложнениях. И всё это — разработка российских учёных, как сообщают Известия.

Уточнения

Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία - "болезнь лёгких", от др.-греч. πνεύμων - "лёгкое"), воспаление лёгких - воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).

