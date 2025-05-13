Без КТ и иголок: новый биочип обнаружит болезни лёгких за секунды

Представьте, что вместо болезненных анализов или КТ можно просто выдохнуть — и врачи узнают, что происходит в ваших легких. Российские учёные сделали это возможным: они создали биочип, который способен уловить перекись водорода в выдыхаемом воздухе — важнейший маркер заболеваний дыхательной системы.
Это метод, при котором врач получает данные о состоянии лёгких без инвазивных процедур. Новый чип позволяет измерять сверхмалые концентрации перекиси водорода в выдохе — это вещество появляется при окислительном стрессе, который сопровождает:
Это дисбаланс между свободными радикалами и системой антиоксидантной защиты. Когда организм болен, количество окислителей растет, клетки стареют быстрее и повреждаются. Перекись водорода — один из тех "сигналов", по которому можно понять, что в теле пошёл сбой.
Чип позволяет не просто поставить диагноз, а подобрать индивидуальное лечение, включая перспективные методы вроде ингаляций водородом — сильнейшим природным антиоксидантом. Устройство поможет точно определить дозу, длительность и необходимость такого лечения.
"Чем раньше мы увидим рост оксидантов, тем быстрее сможем вмешаться", — говорит пульмонолог Александр Пальман.
"Это простая, мощная и нужная технология", — добавляет Михаил Болков из РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
Раньше для оценки окислительного стресса нужно было сдавать кровь или проходить КТ. Теперь — достаточно выдоха. Биочип открывает новые возможности для ранней диагностики, особенно при онкологических и поствирусных осложнениях. И всё это — разработка российских учёных, как сообщают Известия.
Пневмони́я (др.-греч. πνευμονία - "болезнь лёгких", от др.-греч. πνεύμων - "лёгкое"), воспаление лёгких - воспаление лёгочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол (развитием в них воспалительной экссудации).
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