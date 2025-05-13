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Московские врачи вытащили пациента с инфарктом и кардиогенным шоком с того света

1:33
Здоровье

Сильная бледность, холодная кожа и почти нулевая реакция — 60-летний мужчина поступил в столичную больницу № 15 имени О. М. Филатова в состоянии, граничащем с клинической смертью. Диагноз: кардиогенный шок на фоне острого инфаркта миокарда. Давление — критически низкое, медикаменты почти не действуют.

Врач
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач

Что спасло пациента

Решение было принято молниеносно: врачи подключили пациента к аппарату ЭКМО — это искусственное насыщение крови кислородом, когда сердце не справляется. После стабилизации мужчины специалисты провели операцию по стентированию, восстановив проходимость коронарных артерий.

Почему это критический случай

Кардиогенный шок — одно из самых тяжёлых осложнений инфаркта. Он развивается внезапно и практически не поддаётся медикаментозной коррекции. Счёт идёт на минуты, а шанс выжить — минимален. Только мультидисциплинарная бригада, объединяющая специалистов сразу нескольких направлений, смогла оперативно скоординироваться и провести жизненно важные процедуры.

Итог — домой, на своих ногах

После всех этапов лечения пациент не только выжил, но и был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Это стало возможным благодаря слаженной работе врачей и использованию современных технологий в экстренной медицине, как сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Клини́ческая смерть - терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций .

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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