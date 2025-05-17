Незаметная привычка помогает отсрочить деменцию: открытие, которое нельзя игнорировать

Американские учёные провели масштабное исследование и выяснили, что потеря слуха значительно увеличивает риск развития дегенеративных изменений в головном мозге. Работа опубликована в журнале JAMA Otolaryngology.
Как лечение потери слуха помогает отсрочить деменцию
Специалисты Университета Джона Хопкинса проанализировали состояние почти трёх тысяч пожилых людей. Результаты показали, что почти каждая третья диагностика деменции была связана с ухудшением слуха.
Эти данные подчёркивают важность своевременного лечения слуховых нарушений. По мнению исследователей, устранение проблем со слухом позволяет отсрочить развитие когнитивных нарушений на несколько лет, существенно улучшая качество жизни пожилых людей.
Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
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