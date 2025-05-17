Переизбыток белка атакует организм: как понять, что вы зашли слишком далеко

Даже самые полезные нутриенты могут навредить, если их слишком много. Магистр наук в области сестринского дела, Эми Айслер, рассказала о шести признаках, которые сигнализируют о переизбытке белка в питании.
Первый тревожный симптом — неприятный запах изо рта. Он часто связан с кетозом, когда организм использует жир в качестве основного источника энергии. Побочный продукт этого процесса — ацетон, придающий дыханию характерный фруктовый или лаковый аромат.
Второй признак — обезвоживание. Избыток белка нагружает почки, учащая мочеиспускание и способствуя потере жидкости и электролитов.
Третий симптом — необъяснимый набор веса. Лишний белок превращается в глюкозу, а затем в жир, особенно если рацион включает калорийные продукты вроде жирного мяса и сыров.
Четвёртый признак — проблемы с пищеварением. Нехватка клетчатки и трудности с переработкой животного белка приводят к запорам, тошноте и болям в животе. Ситуацию усугубляют протеиновые батончики с сахарными спиртами.
Пятый риск — сердечно-сосудистые заболевания. Частое употребление красного и переработанного мяса повышает вероятность болезней сердца, в то время как растительные белки помогают сохранить здоровье сосудов.
Шестой тревожный сигнал — нарушение работы почек и печени. При избытке белка в организме накапливается аммиак, который становится токсичным, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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