Переизбыток белка атакует организм: как понять, что вы зашли слишком далеко

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже самые полезные нутриенты могут навредить, если их слишком много. Магистр наук в области сестринского дела, Эми Айслер, рассказала о шести признаках, которые сигнализируют о переизбытке белка в питании.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain салат с мясом

Шесть признаков переизбытка белка в рационе

Первый тревожный симптом — неприятный запах изо рта. Он часто связан с кетозом, когда организм использует жир в качестве основного источника энергии. Побочный продукт этого процесса — ацетон, придающий дыханию характерный фруктовый или лаковый аромат.

Второй признак — обезвоживание. Избыток белка нагружает почки, учащая мочеиспускание и способствуя потере жидкости и электролитов.

Третий симптом — необъяснимый набор веса. Лишний белок превращается в глюкозу, а затем в жир, особенно если рацион включает калорийные продукты вроде жирного мяса и сыров.

Четвёртый признак — проблемы с пищеварением. Нехватка клетчатки и трудности с переработкой животного белка приводят к запорам, тошноте и болям в животе. Ситуацию усугубляют протеиновые батончики с сахарными спиртами.

Пятый риск — сердечно-сосудистые заболевания. Частое употребление красного и переработанного мяса повышает вероятность болезней сердца, в то время как растительные белки помогают сохранить здоровье сосудов.

Шестой тревожный сигнал — нарушение работы почек и печени. При избытке белка в организме накапливается аммиак, который становится токсичным, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

