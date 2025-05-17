Можно заболеть просто от ожидания боли: мозг запускает это как по команде

Эффект ноцебо проявляется значительно сильнее, чем эффект плацебо, особенно когда речь идёт о боли. Негативные ожидания усиливают болевые ощущения, тогда как позитивные ожидания облегчают боль, но в меньшей степени.
Эти явления показывают, как восприятие влияет на реальность. Когда человек верит, что лечение поможет, срабатывает эффект плацебо. При ожидании негативных последствий активируется эффект ноцебо — и состояние действительно ухудшается.
Исследования отмечают, что ноцебо может снижать эффективность терапии и усиливать побочные эффекты. Доктор Ульрике Бингель обращает внимание на то, что даже осознание получения плацебо не мешает ему работать и приносить облегчение при серьёзных заболеваниях.
В новом исследовании приняли участие 104 здоровых человека. Им показали устройство, которое, как утверждалось, работало на нейтральной, облегчающей или усиливающей боль частоте. Ожидания участников напрямую влияли на их ощущения: при ожидании облегчения боль снижалась, при ожидании усиления — возрастала.
Результаты подчёркивают, насколько сильно ожидания могут влиять на эффективность лечения в медицинской практике.
Плаце́бо — вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.
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