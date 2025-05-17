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Можно заболеть просто от ожидания боли: мозг запускает это как по команде

1:26
Здоровье

Эффект ноцебо проявляется значительно сильнее, чем эффект плацебо, особенно когда речь идёт о боли. Негативные ожидания усиливают болевые ощущения, тогда как позитивные ожидания облегчают боль, но в меньшей степени.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Почему эффект ноцебо сильнее плацебо при боли

Эти явления показывают, как восприятие влияет на реальность. Когда человек верит, что лечение поможет, срабатывает эффект плацебо. При ожидании негативных последствий активируется эффект ноцебо — и состояние действительно ухудшается.

Исследования отмечают, что ноцебо может снижать эффективность терапии и усиливать побочные эффекты. Доктор Ульрике Бингель обращает внимание на то, что даже осознание получения плацебо не мешает ему работать и приносить облегчение при серьёзных заболеваниях.

В новом исследовании приняли участие 104 здоровых человека. Им показали устройство, которое, как утверждалось, работало на нейтральной, облегчающей или усиливающей боль частоте. Ожидания участников напрямую влияли на их ощущения: при ожидании облегчения боль снижалась, при ожидании усиления — возрастала.

Результаты подчёркивают, насколько сильно ожидания могут влиять на эффективность лечения в медицинской практике.

Уточнения

Плаце́бо — вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства в исследованиях, где оцениваемый эффект может быть искажён верой самого пациента в действенность препарата.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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