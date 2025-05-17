В огне не сгорели, но пострадали: вечные химикаты атакуют пожарных и врачей

Учёные Медицинского университета Аризоны обнаружили, что у пожарных самая высокая концентрация пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) в крови. Работники здравоохранения также показали заметное увеличение этих соединений.
ПФАС — это синтетические вещества, которые применяются в производстве кухонной утвари, одежды и промышленных пен. Благодаря устойчивости к огню они могут накапливаться в организме десятилетиями.
В рамках исследования специалисты проанализировали образцы крови почти 2000 взрослых из разных профессий. Пожарные продемонстрировали максимальные уровни по нескольким типам соединений, включая ПФГхС и ПФОС. Хотя ежегодно у большинства работников наблюдалось снижение концентраций ПФАС на 6-17 %, остаточные количества сохранялись во всех группах.
Как пояснил Кейт Эллингсон, пожарные подвергаются высокому риску из-за ношения защитной одежды и использования специальной пены при тушении огня. Длительное воздействие ПФАС связано с повышенным риском развития рака и нарушениями работы щитовидной железы.
ПФАС - группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.
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