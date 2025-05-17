В огне не сгорели, но пострадали: вечные химикаты атакуют пожарных и врачей

Учёные Медицинского университета Аризоны обнаружили, что у пожарных самая высокая концентрация пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) в крови. Работники здравоохранения также показали заметное увеличение этих соединений.

Фото: DVIDS by Petty Officer 1st Class James Foehl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Языки пламени выталкивают воду из пожарного шланга обратно

Вечные химикаты в крови пожарных: результаты исследования

ПФАС — это синтетические вещества, которые применяются в производстве кухонной утвари, одежды и промышленных пен. Благодаря устойчивости к огню они могут накапливаться в организме десятилетиями.

В рамках исследования специалисты проанализировали образцы крови почти 2000 взрослых из разных профессий. Пожарные продемонстрировали максимальные уровни по нескольким типам соединений, включая ПФГхС и ПФОС. Хотя ежегодно у большинства работников наблюдалось снижение концентраций ПФАС на 6-17 %, остаточные количества сохранялись во всех группах.

Как пояснил Кейт Эллингсон, пожарные подвергаются высокому риску из-за ношения защитной одежды и использования специальной пены при тушении огня. Длительное воздействие ПФАС связано с повышенным риском развития рака и нарушениями работы щитовидной железы.

Уточнения

ПФАС - группа синтетических фторорганических соединений, в молекуле которых много атомов фтора, присоединённых к алкильной цепи.

