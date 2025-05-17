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Кофе становится коварным: что незаметно портит здоровье при каждом глотке

1:21
Здоровье

Гастроэнтеролог, Наталья Дианова, объяснила, как сохранить пользу кофе и свести к минимуму возможный вред для организма.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе

Как сделать кофе полезнее: советы для здоровья

По её словам, одна из самых распространённых ошибок — добавление сахара или сиропов. Это резко увеличивает калорийность напитка и способствует набору веса. Кроме того, злоупотребление сахаром повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше выбирать натуральные подсластители, например стевиогликозиды или вовсе пить кофе без добавок.

Молоко и сливки в составе напитка также снижают его пользу. Эти ингредиенты увеличивают содержание насыщенных и трансжиров, что со временем может навредить сердцу. К тому же у людей с непереносимостью лактозы они вызывают вздутие и диарею.

Оптимальный вариант — заменить коровье молоко растительными аналогами: миндальным, соевым, нутовым и другими.

Часто чашка кофе сопровождается сладостями и выпечкой, что увеличивает суточную калорийность и нарушает уровень сахара в крови. Вместо них лучше выбрать сухофрукты или натуральную пастилу.

Чтобы кофе приносил только пользу, достаточно 1-2 чашек в день.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Лакто́за или молочный сахар (от лат. lac «молоко»), С12H22O11 — углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах. Молекула лактозы состоит из остатков молекул глюкозы и галактозы.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Колодко Инна
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