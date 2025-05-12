Эти три привычки незаметно отнимают энергию: вот почему у вас постоянно нет сил

Человек проживает бо́льшую часть своей жизни по привычке. Но есть такие привычки, которые отнимают силы и энергию. Ниже узнайте три из них.

Фото: freepik.com is licensed under public domain депрессия

Привычка не нравиться себе

Многие люди вечно недовольны собой и всë время пытаются себя изменить. Вроде бы менять себя в лучшую сторону — хорошо, но есть нюанс.

Улучшать и менять себя — процессы по сути не просто различные, а даже противоположные. Дело в том, что когда человек пытается изменить себя, обычно делает это через силу. По сути заставляя себя быть не собой, а кем-то другим. На это уходит много сил и энергии.

Привычка видеть негатив везде

Так, тех, кто везде видит лишь негатив, к сожалению, очень много. Такой подход к жизни — вторая дурная привычка, которая отнимает массу энергии, пишет "Чемпионат".

Привычка спорить

Некоторые люди полагают, что говорить "суровую правду" — чуть ли не их жизненная миссия. Они спорят и доказывают свою правоту всегда и везде. В реальности же, напротив, обычно они лишь создают проблемы другим людям. Портят настроение и им, и себе.

Уточнения

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

