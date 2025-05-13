Эти 5 овощей чистят кишечник, успокаивают мозг и запускают иммунитет

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всё больше исследований подтверждают то, что многие уже чувствуют интуитивно: здоровье начинается с кишечника. Именно он влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, мозг, настроение и даже работу сердца.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рынок

Хорошая новость — поддержать микробиом можно с помощью правильных овощей. Не всех, а именно тех, которые богаты полифенолами, пищевыми волокнами и горькими нотами во вкусе. Вот 5 лучших помощников для вашего организма.

1. Капустные супергерои

Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, капуста, руккола, брокколи рапини

Эти овощи — настоящие энергетики для микробиома. Они:

Увеличивают выработку постбиотиков — веществ, регулирующих иммунитет

Поддерживают митохондрии — "двигатели" клеток

Богаты серосодержащими соединениями, укрепляющими сосуды и стимулирующими выработку сероводорода — важного сигнала для клеточного долголетия

Совет: измельчайте овощи перед готовкой — это активирует фермент мирозиназу с антираковым действием.

2. Артишоки — волокна без калорий

Этот символ средиземноморской диеты богат инулином - пребиотиком, который питает полезные бактерии. Артишоки:

Малокалорийны

Богаты калием, витамином C, магнием и фолатами

Совет: не выбрасывайте стебли — это самая волокнистая и полезная часть, достаточно лишь снять жёсткую кожицу.

3. Корнеплоды без сахара

Редис, лук, чеснок, фенхель

Корнеплоды — идеальные пребиотики с низким содержанием сахара. Также хорошо действуют: репа, фиолетовый батат, ямс.

Совет: варёные морковь и свёкла содержат больше сахаров — лучше есть их сырыми.

4. Горькая зелень с секретом

Радиккио, одуванчик, стифно (дикий цикорий)

Эти листья не только очищают организм, но и богаты полифенолами и инулином, способствуя долголетию.

Совет: красное радиккио — чемпион по антиоксидантам.

5. Шиитаке — грибы-доктора

Шиитаке содержат бета-глюканы - полисахариды, снижающие уровень холестерина и улучшающие кишечную флору.

Совет: не ешьте грибы сырыми — многие из них содержат токсичные вещества. Обжарьте или добавьте в суп.

Выбирая правильные овощи, вы не просто улучшаете пищеварение — вы оздоравливаете весь организм. И это не громкие слова: кишечник напрямую связан с мозгом, иммунной системой и даже продолжительностью жизни.

Уточнения

Пребио́тики - компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность.

