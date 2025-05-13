Эти 5 овощей чистят кишечник, успокаивают мозг и запускают иммунитет

Всё больше исследований подтверждают то, что многие уже чувствуют интуитивно: здоровье начинается с кишечника. Именно он влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, мозг, настроение и даже работу сердца.
Хорошая новость — поддержать микробиом можно с помощью правильных овощей. Не всех, а именно тех, которые богаты полифенолами, пищевыми волокнами и горькими нотами во вкусе. Вот 5 лучших помощников для вашего организма.
Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, капуста, руккола, брокколи рапини
Эти овощи — настоящие энергетики для микробиома. Они:
Увеличивают выработку постбиотиков — веществ, регулирующих иммунитет
Поддерживают митохондрии — "двигатели" клеток
Богаты серосодержащими соединениями, укрепляющими сосуды и стимулирующими выработку сероводорода — важного сигнала для клеточного долголетия
Совет: измельчайте овощи перед готовкой — это активирует фермент мирозиназу с антираковым действием.
Этот символ средиземноморской диеты богат инулином - пребиотиком, который питает полезные бактерии. Артишоки:
Малокалорийны
Богаты калием, витамином C, магнием и фолатами
Совет: не выбрасывайте стебли — это самая волокнистая и полезная часть, достаточно лишь снять жёсткую кожицу.
Редис, лук, чеснок, фенхель
Корнеплоды — идеальные пребиотики с низким содержанием сахара. Также хорошо действуют: репа, фиолетовый батат, ямс.
Совет: варёные морковь и свёкла содержат больше сахаров — лучше есть их сырыми.
Радиккио, одуванчик, стифно (дикий цикорий)
Эти листья не только очищают организм, но и богаты полифенолами и инулином, способствуя долголетию.
Совет: красное радиккио — чемпион по антиоксидантам.
Шиитаке содержат бета-глюканы - полисахариды, снижающие уровень холестерина и улучшающие кишечную флору.
Совет: не ешьте грибы сырыми — многие из них содержат токсичные вещества. Обжарьте или добавьте в суп.
Выбирая правильные овощи, вы не просто улучшаете пищеварение — вы оздоравливаете весь организм. И это не громкие слова: кишечник напрямую связан с мозгом, иммунной системой и даже продолжительностью жизни.
Пребио́тики - компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность.
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