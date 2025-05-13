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Тихий убийца холестерина и друг мозга: рыба, которую можно даже грудничкам

2:37
Здоровье

Если вы стремитесь к здоровому образу жизни, рыба — обязательный элемент рациона. Но не любая: многие виды могут накапливать ртуть или быть слишком жирными. А вот красный окунь (коκκινόψαρο) - одна из лучших альтернатив: вкусная, полезная и безопасная даже для детей.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Почему стоит выбрать именно красного окуня

Это морская рыба с плотным белым мясом и нежным сладковатым вкусом, которую легко готовить на сковороде, гриле или в духовке. Но не только вкус делает её особенной:

  • Низкое содержание ртути - в отличие от крупных хищных рыб, таких как тунец или лосось

  • Высокое количество омега-3 - поддержка сердца и мозга

  • Много белка - помогает восстанавливаться и укреплять мышцы

  • Богатый состав витаминов и микроэлементов, включая B12 и селен

Благодаря своему месту в пищевой цепи, красный окунь не накапливает токсинов, а значит, подходит для регулярного употребления — в том числе детьми, пожилыми людьми и теми, кто придерживается особой диеты.

Полезные свойства красного окуня

  • Белок высокой биологической ценности
    Поддерживает рост и восстановление тканей, укрепляет мышцы и дарит сытость без лишних калорий.
  • Омега-3 жирные кислоты
    Снижают уровень "плохого" холестерина, уменьшают воспаление, улучшают работу мозга и защищают сердце.
  • Витамин B12
    Жизненно важен для кроветворения и работы нервной системы.
  • Селен
    Мощный антиоксидант, который помогает иммунитету бороться со свободными радикалами.

Как готовить — вкусно и просто

Красного окуня можно запечь с овощами, обжарить с чесноком и лимоном, приготовить на пару или подать с ароматными травами и соусами. Это отличная рыба и для новичков на кухне, и для гурманов, которые ценят натуральный вкус.

В чём преимущества перед другими видами рыбы

Если сравнивать с популярными альтернативами:

  • Меньше ртути, чем в лососе

  • Меньше калорий и жира, чем в жирных сортах

  • Больше пользы без риска перегрузки организма токсинами

Идеальный баланс: вкус + польза + безопасность

Красный морской окунь объединяет три важных качества: высокую питательную ценность, отличную вкусовую характеристику и минимальные риски. Хотите есть рыбу чаще — без страха и с удовольствием? Этот вариант точно стоит попробовать.

Уточнения

Речно́й о́кунь или обыкнове́нный окунь (лат. Perca fluviatilis), — вид лучепёрых рыб из рода пресноводных окуней семейства окунёвых (Percidae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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