Тихий убийца холестерина и друг мозга: рыба, которую можно даже грудничкам

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы стремитесь к здоровому образу жизни, рыба — обязательный элемент рациона. Но не любая: многие виды могут накапливать ртуть или быть слишком жирными. А вот красный окунь (коκκινόψαρο) - одна из лучших альтернатив: вкусная, полезная и безопасная даже для детей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Почему стоит выбрать именно красного окуня

Это морская рыба с плотным белым мясом и нежным сладковатым вкусом, которую легко готовить на сковороде, гриле или в духовке. Но не только вкус делает её особенной:

Низкое содержание ртути - в отличие от крупных хищных рыб, таких как тунец или лосось

Высокое количество омега-3 - поддержка сердца и мозга

Много белка - помогает восстанавливаться и укреплять мышцы

Богатый состав витаминов и микроэлементов, включая B12 и селен

Благодаря своему месту в пищевой цепи, красный окунь не накапливает токсинов, а значит, подходит для регулярного употребления — в том числе детьми, пожилыми людьми и теми, кто придерживается особой диеты.

Полезные свойства красного окуня

Белок высокой биологической ценности

Поддерживает рост и восстановление тканей, укрепляет мышцы и дарит сытость без лишних калорий.

Поддерживает рост и восстановление тканей, укрепляет мышцы и дарит сытость без лишних калорий. Омега-3 жирные кислоты

Снижают уровень "плохого" холестерина, уменьшают воспаление, улучшают работу мозга и защищают сердце.

Снижают уровень "плохого" холестерина, уменьшают воспаление, улучшают работу мозга и защищают сердце. Витамин B12

Жизненно важен для кроветворения и работы нервной системы.

Жизненно важен для кроветворения и работы нервной системы. Селен

Мощный антиоксидант, который помогает иммунитету бороться со свободными радикалами.

Как готовить — вкусно и просто

Красного окуня можно запечь с овощами, обжарить с чесноком и лимоном, приготовить на пару или подать с ароматными травами и соусами. Это отличная рыба и для новичков на кухне, и для гурманов, которые ценят натуральный вкус.

В чём преимущества перед другими видами рыбы

Если сравнивать с популярными альтернативами:

Меньше ртути , чем в лососе

Меньше калорий и жира , чем в жирных сортах

Больше пользы без риска перегрузки организма токсинами

Идеальный баланс: вкус + польза + безопасность

Красный морской окунь объединяет три важных качества: высокую питательную ценность, отличную вкусовую характеристику и минимальные риски. Хотите есть рыбу чаще — без страха и с удовольствием? Этот вариант точно стоит попробовать.

Уточнения

Речно́й о́кунь или обыкнове́нный окунь (лат. Perca fluviatilis), — вид лучепёрых рыб из рода пресноводных окуней семейства окунёвых (Percidae).

