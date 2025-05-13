Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали

В борьбе с ожирением появился уверенный фаворит. Препарат тирзепатид помогает сбрасывать больше веса, чем его основной конкурент — семаглутид. Эти выводы были подтверждены в новом клиническом исследовании Surmount-5, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению (ECO) в Малаге и опубликованы в The New England Journal of Medicine.
В исследовании приняли участие взрослые с ожирением или избыточным весом, у которых была как минимум одна сопутствующая болезнь. При этом ни у кого не было диабета, что позволило сфокусироваться именно на управлении весом.
Участники, принимавшие тирзепатид, сбросили в среднем 22,8 кг,
тогда как при приёме семаглутида потеря веса составила 15 кг.
Это значит, что эффективность тирзепатида по снижению веса была на 47% выше.
Тирзепатид также оказался более результативным по всем второстепенным показателям:
64,6% участников с тирзепатидом сбросили не менее 15% веса,
по сравнению с 40% среди тех, кто принимал семаглутид.
Объём талии уменьшился в среднем на 18,4 см против 13 см у второй группы.
Оба препарата вызывали в основном желудочно-кишечные побочные реакции - от лёгких до умеренных.
Из группы тирзепатида 6% участников прекратили лечение,
в группе семаглутида — 8%.
Исследование не было специально рассчитано на сравнение безопасности, но общий профиль побочных эффектов тирзепатида соответствовал предыдущим наблюдениям.
Тирзепатид уже одобрен в Италии для лечения ожирения у взрослых с ИМТ от 30 и выше, либо от 27 до 30 при наличии сопутствующих заболеваний. Он назначается в дополнение к низкокалорийной диете и повышенной физической активности. Недавно препарат стал доступным по страховке для больных диабетом 2 типа.
Результаты Surmount-5 демонстрируют огромный потенциал тирзепатида как инновационного средства для контроля веса. На фоне того, что в Италии около 6 миллионов человек страдают ожирением, эти данные могут стать настоящим прорывом в лечении хронического состояния, которое напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
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