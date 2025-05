Препарат сбрасывает до 23 кг — и это не предел: результат, которого давно ждали

В борьбе с ожирением появился уверенный фаворит. Препарат тирзепатид помогает сбрасывать больше веса, чем его основной конкурент — семаглутид. Эти выводы были подтверждены в новом клиническом исследовании Surmount-5, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению (ECO) в Малаге и опубликованы в The New England Journal of Medicine.

Тирзепатид против семаглутида: цифры говорят сами за себя

В исследовании приняли участие взрослые с ожирением или избыточным весом, у которых была как минимум одна сопутствующая болезнь. При этом ни у кого не было диабета, что позволило сфокусироваться именно на управлении весом.

Участники, принимавшие тирзепатид , сбросили в среднем 22,8 кг ,

тогда как при приёме семаглутида потеря веса составила 15 кг .

Это значит, что эффективность тирзепатида по снижению веса была на 47% выше.

Пояс и весы: не только килограммы

Тирзепатид также оказался более результативным по всем второстепенным показателям:

64,6% участников с тирзепатидом сбросили не менее 15% веса ,

по сравнению с 40% среди тех, кто принимал семаглутид.

Объём талии уменьшился в среднем на 18,4 см против 13 см у второй группы.

Побочные эффекты: чего ожидать

Оба препарата вызывали в основном желудочно-кишечные побочные реакции - от лёгких до умеренных.

Из группы тирзепатида 6% участников прекратили лечение ,

в группе семаглутида — 8%.

Исследование не было специально рассчитано на сравнение безопасности, но общий профиль побочных эффектов тирзепатида соответствовал предыдущим наблюдениям.

Что это значит для пациентов

Тирзепатид уже одобрен в Италии для лечения ожирения у взрослых с ИМТ от 30 и выше, либо от 27 до 30 при наличии сопутствующих заболеваний. Он назначается в дополнение к низкокалорийной диете и повышенной физической активности. Недавно препарат стал доступным по страховке для больных диабетом 2 типа.

Новый шаг в борьбе с ожирением

Результаты Surmount-5 демонстрируют огромный потенциал тирзепатида как инновационного средства для контроля веса. На фоне того, что в Италии около 6 миллионов человек страдают ожирением, эти данные могут стать настоящим прорывом в лечении хронического состояния, которое напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

