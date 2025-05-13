Идеальный газон у дома может обернуться проблемами с памятью и движением

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новая тревожная тенденция: жители районов рядом с полями для гольфа чаще сталкиваются с болезнью Паркинсона. К такому выводу пришли американские исследователи, изучив взаимосвязь между расстоянием до гольф-полей, качеством воды и риском неврологических заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газон, газонная трава

Чем ближе к полю, тем выше риск

Исследование показало, что проживание ближе чем в 1,6 км от гольф-поля почти вдвое увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Те, кто живёт более чем в 10 км от таких объектов, сталкиваются с этим заболеванием гораздо реже.

Но дело не только в географии: важен и источник воды. Особенно уязвимы люди, чья питьевая вода поступает из частных колодцев или водоёмов, расположенных вблизи полей для гольфа.

Гольф, грунты и яды

Главный подозреваемый — пестициды, которые вносят в траву на полях для поддержания идеального газона. В районах с уязвимыми водоносными слоями - например, с песчаными почвами или карстовыми породами — химикаты легко просачиваются в подземные воды.

Карстовая геология особенно опасна: вода с поверхности быстро уходит вглубь, унося с собой всё, что в ней растворено. А это значит, что ядовитые вещества после дождя могут попасть прямо в колодцы и трубы.

Как защитить себя

Авторы исследования советуют не игнорировать проблему:

Уточните, когда проводится обработка травы на ближайшем гольф-поле.

Оставайтесь дома в эти часы , чтобы снизить контакт с химикатами.

Используйте угольные фильтры для воды - они помогают сократить воздействие загрязнителей.

Что говорят данные

В исследовании использовали данные из Rochester Epidemiology Project:

Проанализировано 419 случаев болезни Паркинсона

Сравнено более 5 100 контрольных профилей

Учитывались расстояния до 139 гольф-полей и характеристики 224 зон водоснабжения

Каждый дополнительный километр (1,6 км) отдаления от поля снижал риск заболевания примерно на 9%.

Пестициды и мозг: опасная связь

Ранее уже высказывались опасения насчёт параквата и ротенона - пестицидов, применявшихся в сельском хозяйстве и на полях для гольфа. Они разрушительно действуют на дофаминовые нейроны, что со временем может привести к неврологическим нарушениям, схожим с болезнью Паркинсона.

Хотя исследование имело свои ограничения, оно открывает важное направление для дальнейших работ. Следующий шаг — масштабирование на всю страну с участием миллионов пациентов Medicare и сотен гольф-полей.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis "зараза" + caedo "убивать") — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

