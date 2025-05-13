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Одна миска утром — и сосуды очищаются лучше, чем после диеты

3:30
Здоровье

Если вы ищете естественный способ снизить уровень холестерина, обратите внимание на один простой продукт, который стоит включить в завтрак. Его польза давно доказана, и всё благодаря особому веществу — бета-глюкану, природному волокну, которое помогает не только держать уровень сахара под контролем, но и заботится о здоровье сердца.

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Что такое бета-глюкан и как он работает

Бета-глюкан — это растительное волокно, замедляющее переваривание пищи и усвоение углеводов. В результате уровень сахара в крови остаётся стабильным. Но главное — бета-глюкан снижает уровень общего и "плохого” холестерина (LDL), который связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Эффект настолько силён, что FDA и Европейское агентство по безопасности продуктов официально признали: ежедневное потребление 3 граммов бета-глюкана из овса улучшает здоровье сердца.

Где искать бета-глюкан

Главный источник — овсянка. Один стандартный завтрак (примерно 40 граммов овсяных хлопьев) содержит около 1,5 грамма бета-глюкана. Чтобы получить рекомендованную суточную норму в 3 грамма, можно включить в рацион:

  • Овсяную кашу (30-40 г сухих хлопьев)

  • Цельнозерновые мюсли на основе овса

  • Овсяное молоко (250 мл — проверьте содержание на упаковке)

  • Овсяные крекеры или печенье

  • Овсяные отруби (добавьте в йогурт, смузи или салат)

  • Варёный ячмень (75 г — в супах, гарнирах)

Кроме овса, бета-глюкан содержится также в ячмене, ржи, пшенице, кукурузе, сорго, а также в некоторых грибах, например, вешенках и шиитаке.

Как связаны холестерин и питание

Холестерин — это жироподобное вещество, необходимое организму. Но если его слишком много, он накапливается на стенках сосудов, сужает их просвет и может привести к инфаркту или инсульту. Проблема в том, что повышенный холестерин обычно не даёт симптомов, и его можно выявить только с помощью анализа крови.

Факторы риска:

  • Малоподвижный образ жизни

  • Жирная и обработанная пища

  • Возраст (особенно после 50 лет)

  • Курение

  • Лишний вес

  • Генетическая предрасположенность

  • Избыточное потребление алкоголя

Что ограничить, чтобы холестерин не рос

Избегайте продуктов, которые повышают уровень LDL:

  • Жирные мясные продукты (колбасы, бекон, паштеты)

  • Сливочное масло, жирные сыры

  • Кондитерские изделия с трансжирами

  • Продукты с пальмовым и кокосовым маслом

  • Жирные молочные продукты

Что включить в рацион

Предпочтение стоит отдать:

  • Жирной рыбе (лосось, скумбрия)

  • Овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам

  • Орехам и семенам

  • Оливковому или рапсовому маслу

  • Продуктам, богатым бета-глюканом

Также не стоит забывать о физической активности, контроле веса и отказе от курения - всё это помогает снизить холестерин.

Добавив в утренний рацион овсянку или другие продукты с бета-глюканом, можно естественным образом снизить уровень "плохого” холестерина и поддержать здоровье сердца. Это простое, вкусное и доступное решение, которое действительно работает.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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