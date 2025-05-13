Одна миска утром — и сосуды очищаются лучше, чем после диеты

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы ищете естественный способ снизить уровень холестерина, обратите внимание на один простой продукт, который стоит включить в завтрак. Его польза давно доказана, и всё благодаря особому веществу — бета-глюкану, природному волокну, которое помогает не только держать уровень сахара под контролем, но и заботится о здоровье сердца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Что такое бета-глюкан и как он работает

Бета-глюкан — это растительное волокно, замедляющее переваривание пищи и усвоение углеводов. В результате уровень сахара в крови остаётся стабильным. Но главное — бета-глюкан снижает уровень общего и "плохого” холестерина (LDL), который связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Эффект настолько силён, что FDA и Европейское агентство по безопасности продуктов официально признали: ежедневное потребление 3 граммов бета-глюкана из овса улучшает здоровье сердца.

Где искать бета-глюкан

Главный источник — овсянка. Один стандартный завтрак (примерно 40 граммов овсяных хлопьев) содержит около 1,5 грамма бета-глюкана. Чтобы получить рекомендованную суточную норму в 3 грамма, можно включить в рацион:

Овсяную кашу (30-40 г сухих хлопьев)

Цельнозерновые мюсли на основе овса

Овсяное молоко (250 мл — проверьте содержание на упаковке)

Овсяные крекеры или печенье

Овсяные отруби (добавьте в йогурт, смузи или салат)

Варёный ячмень (75 г — в супах, гарнирах)

Кроме овса, бета-глюкан содержится также в ячмене, ржи, пшенице, кукурузе, сорго, а также в некоторых грибах, например, вешенках и шиитаке.

Как связаны холестерин и питание

Холестерин — это жироподобное вещество, необходимое организму. Но если его слишком много, он накапливается на стенках сосудов, сужает их просвет и может привести к инфаркту или инсульту. Проблема в том, что повышенный холестерин обычно не даёт симптомов, и его можно выявить только с помощью анализа крови.

Факторы риска:

Малоподвижный образ жизни

Жирная и обработанная пища

Возраст (особенно после 50 лет)

Курение

Лишний вес

Генетическая предрасположенность

Избыточное потребление алкоголя

Что ограничить, чтобы холестерин не рос

Избегайте продуктов, которые повышают уровень LDL:

Жирные мясные продукты (колбасы, бекон, паштеты)

Сливочное масло, жирные сыры

Кондитерские изделия с трансжирами

Продукты с пальмовым и кокосовым маслом

Жирные молочные продукты

Что включить в рацион

Предпочтение стоит отдать:

Жирной рыбе (лосось, скумбрия)

Овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам

Орехам и семенам

Оливковому или рапсовому маслу

Продуктам, богатым бета-глюканом

Также не стоит забывать о физической активности, контроле веса и отказе от курения - всё это помогает снизить холестерин.

Добавив в утренний рацион овсянку или другие продукты с бета-глюканом, можно естественным образом снизить уровень "плохого” холестерина и поддержать здоровье сердца. Это простое, вкусное и доступное решение, которое действительно работает.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

