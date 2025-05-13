Этот диагноз ставят десяткам тысяч — но болезнь излечивается за час

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Италии выявлено более 115 тысяч случаев так называемого "ложного Альцгеймера" - состояния, которое внешне напоминает болезнь Альцгеймера, но при этом поддаётся лечению. Речь идёт об нормотензивной гидроцефалии - заболевании, которое всё ещё часто остаётся без должного внимания со стороны врачей и системы здравоохранения.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гинеколог

Ошибка, которая стоит миллиарды

По последним оценкам, в 2024 году в Италии может быть от 114 900 до 611 400 нераспознанных случаев этой формы гидроцефалии. При своевременной диагностике и лечении система здравоохранения могла бы ежегодно экономить от 6,7 до 35,8 миллиардов евро.

За 10 лет потенциальная экономия для страны составила бы от 93,6 до 464 миллиардов евро. И причина в огромной разнице затрат на лечение: один пациент с болезнью Альцгеймера обходится государству в 50-70 тысяч евро в год, в то время как человек с хирургически устранённой гидроцефалией — всего в 13 тысяч.

Болезнь, которую можно остановить

Нормотензивная гидроцефалия — это скопление спинномозговой жидкости в желудочках мозга без повышения давления. При этом нарушается координация движений, возникает спутанность сознания и недержание мочи — симптомы, часто путаемые с деменцией.

Однако в отличие от болезни Альцгеймера, этот диагноз можно вылечить. Достаточно провести МРТ или КТ, чтобы заметить расширенные желудочки мозга. После подтверждения диагноза проводится простая операция: в череп устанавливается шунт — тонкая трубка, которая отводит избыточную жидкость и нормализует давление. После этого у пациента восстанавливается качество жизни, особенно если вмешательство проведено вовремя.

Когда забывчивость — не приговор

Несмотря на эффективность лечения, гидроцефалия до сих пор остаётся слабо диагностируемой. Это означает, что тысячи людей годами получают неправильное лечение, считая, что страдают от неизлечимой деменции.

Важно, чтобы как врачи, так и пациенты узнали больше об этой болезни, распознавали тревожные симптомы и не списывали их на возраст или "Альцгеймер". Правильная диагностика может изменить не только судьбу конкретного человека, но и спасти миллиарды в масштабах страны.

Уточнения

Гидроцефа́лия (от др.-греч. ὕδωρ "вода" + κεφαλή "голова"), водя́нка головно́го мо́зга - заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга в результате затруднения её перемещения от места секреции (желудочки головного мозга) к месту абсорбции в кровеносную систему (субарахноидальное пространство) — окклюзио́нная гидроцефа́лия, либо в результате нарушения абсорбции — арезорбти́вная гидроцефа́лия.

