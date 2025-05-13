Один перекус превращается в броню от стресса, усталости и воспалений

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы уже пробовали есть два финика в день ради здоровья, попробуйте добавить к ним горсть грецких орехов - эффект вас приятно удивит. Этот орех не просто вкусен: он может поддерживать работу мозга, укреплять сердце, улучшать сон и даже снижать риск развития рака.

Фото: flickr.com by sly06, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сухофрукты и орехи на рынке

Многие называют грецкий орех самым питательным среди всех орехов. Разбираемся, почему его стоит есть каждый день.

1. Помогает сердцу работать без сбоев

Грецкие орехи — уникальный источник омега-3 жирных кислот, особенно важных для сердечно-сосудистой системы. Наш организм не способен вырабатывать омега-3 сам, поэтому так важно получать их с пищей.

Эти жиры снижают риск инсульта и поддерживают здоровье сердца, особенно у тех, кто уже сталкивался с сердечными проблемами. Недаром грецкие орехи входят в средиземноморскую диету, признанную одной из самых полезных для сердца.

2. Дают организму белок и клетчатку

Грецкие орехи — это не просто жиры. Они богаты белком и клетчаткой, которые важны для сытости и нормальной работы пищеварения.

В одной порции (около 28 г) содержится:

4,3 г белка

1,9 г клетчатки

По данным журнала Nutrients, добавление хотя бы одной горсти орехов в день способно улучшить качество рациона и восполнить дефицит некоторых недополучаемых питательных веществ.

3. Поддерживают мозг и улучшают память

Хотите думать быстрее с утра? Начните день с грецких орехов. В исследовании, опубликованном в Food & Function, участники, съевшие орехи на завтрак, показали лучшую реакцию и запоминание информации спустя шесть часов.

Всё дело в антиоксидантах, содержащихся в орехах: они помогают защищать мозг от старения и поддерживают когнитивные функции.

4. Улучшают сон

В грецких орехах содержится натуральный мелатонин - гормон, помогающий телу понять, что пора спать. Это особенно актуально для тех, кто страдает от бессонницы или сбитого режима.

Исследование 2017 года показало, что продукты с мелатонином помогают улучшить качество сна и легче засыпать.

5. Снижают риск некоторых видов рака

Хотя орехи — это не лекарство, исследования показывают, что их регулярное употребление снижает риск развития рака предстательной железы, кишечника и замедляет рост опухолей молочной железы.

Это, конечно, не отменяет необходимости диагностики и лечения, но включение грецких орехов в рацион может стать хорошей профилактикой.

Как есть больше орехов — и с удовольствием

Не всем нравится вкус сырых грецких орехов. Но хорошая новость — их можно добавлять в блюда:

посыпать салаты или каши;

добавлять в смузи;

поджарить с чесноком — получится отличная закуска;

использовать как начинку для выпечки.

Главное — не думать об орехах как о чудо-продукте. Это всего лишь один из полезных элементов рациона, который помогает держать организм в тонусе и быть сытым в течение дня.

Что это значит для вас

Грецкие орехи — это не только вкусно, но и полезно для сердца, мозга, сна и даже профилактики рака. Добавляйте их в любимые блюда или ешьте отдельно — и получайте мощную порцию пользы каждый день.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

