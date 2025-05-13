Мороженое спасает от жары, но не любое: есть подвох, о котором никто не говорит

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда столбик термометра поднимается выше +30, рука сама тянется за мороженым. Но действительно ли это хорошая идея? Ответ не так прост, как кажется: всё зависит от того, какое именно мороженое вы выбираете.

Фото: flickr.com by m01229, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рожок черничного мороженого

Летняя ловушка или полезный перекус

Сами по себе мороженые десерты не вредны — если выбирать их с умом. Некоторые виды, такие как сорбеты, граниты или замороженные йогурты, могут содержать до 80% воды. Это делает их неплохим вариантом даже с точки зрения гидратации. Особенно для тех, кто часто забывает пить воду — например, пожилых людей.

Йогуртовое мороженое: летний чемпион

Йогуртовое мороженое — особенно с пометкой 0% — уверенно входит в список "одобренных" лакомств. Оно содержит молоко, а значит, помогает не просто охладиться, но и поддерживать водный баланс, нередко даже эффективнее, чем вода. Главное — не портить его тонну добавок: топпинги, шоколад, сиропы превращают лёгкий десерт в калорийную ловушку.

Сорбет против пломбира: сладкая битва

Второй разумный выбор — сорбеты. Да, они немного слаще, но зато значительно менее жирные, чем классическое сливочное мороженое. Например, есть простая лимонная "трёхингредиентная" версия, где только вода, сахар и цитрус — и ничего лишнего. Даже если на упаковке стоит Nutriscore C, честность состава радует.

Осторожно: скрытые враги

А вот чего точно стоит избегать, так это ультраобработанных сладостей вроде Магнума - там и жир, и сахар, и пара десятков компонентов, включая стабилизаторы и ароматизаторы. Та же история с ведёрками Carte d'Or: они слишком вкусные, чтобы остановиться на двух ложках.

Если хочется себя побаловать, лучше взять маленькую порцию в индивидуальной упаковке, как у Häagen-Dazs. Это поможет держать себя в руках и не переборщить с калориями.

И всё-таки, что лучше всего утоляет жажду

Как бы ни было вкусно мороженое, главным источником гидратации остаётся простая вода. Да, можно съесть шарик сорбета, чтобы освежиться, но бутылка с водой всё равно должна быть под рукой. Особенно в пик жары.

Уточнения

Гидрата́ция (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — присоединение молекул воды к молекулам или ионам.

