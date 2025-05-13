Голодание меняет не только тело: в организме запускается то, что не все выдерживают

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские учёные обнаружили нечто поразительное: влияние интервального голодания распространяется гораздо дальше, чем просто избавление от лишнего веса. Оно затрагивает даже работу мозга и микробиоту кишечника. Исследование даёт надежду на прорыв в понимании истинных причин ожирения и обещает более устойчивые результаты в борьбе с ним.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

По данным экспертов, с избыточным весом сегодня живёт более миллиарда человек по всему миру. Новое исследование открывает двери к более эффективным стратегиям похудения — таким, которые не просто работают, но работают надолго.

Когда еда и мозг говорят на одном языке

Учёные установили, что между кишечником и мозгом существует сложный двусторонний канал связи. Он называется ось "мозг-кишечник-микробиота". Это не просто метафора: изменения в одном из звеньев цепочки вызывают реакцию в другом.

Авторы исследования обнаружили, что интервальное голодание с ограничением калорий не только запускает потерю веса, но и перестраивает работу мозга, особенно его участков, ответственных за аппетит, самоконтроль и даже склонность к зависимости.

Подопытные и цифры: что говорит наука

В эксперименте приняли участие 25 человек с ожирением. На протяжении 62 дней они соблюдали режим интервального питания с жёстким ограничением калорий в определённые дни. Результат впечатляющий: средняя потеря веса составила 7,6 килограмма, или почти 8% от исходной массы тела.

Но самое интересное случилось за пределами весов: изменения затронули работу мозга и состав микрофлоры кишечника. Особенно активны были области мозга, отвечающие за импульсивность и пищевые привычки.

Почему это важно

"Мы наблюдали значительные изменения в работе мозга и кишечника как во время, так и после похудения", — поясняют учёные.

Пока ещё трудно сказать, кто именно задаёт тон — мозг или кишечник, но ясно одно: они тесно связаны и "слушают" друг друга.

Результаты МРТ показали, что ключевые зоны мозга, управляющие голодом и влечением к еде, действительно становятся менее активными при таком типе питания. Это означает, что интервальное голодание может влиять не только на тело, но и на поведение.

Кишечные бактерии и сила воли

Анализ кала и крови участников позволил найти связь между количеством некоторых бактерий и способностью человека контролировать свои пищевые импульсы. Оказалось, что дефицит бактерий Coprococcus comes и Eubacterium hallii ведёт к снижению активности той части мозга, которая управляет самоконтролем.

"Мы предполагаем, что между микробиотой кишечника и мозгом идёт сложный диалог, и, возможно, микробы напрямую влияют на нашу силу воли", — утверждают исследователи.

Долгожданный ключ к устойчивому снижению веса

По мнению авторов, главный вопрос теперь в том, какие именно бактерии и участки мозга играют решающую роль в успешном похудении и удержании веса. Это открытие может кардинально изменить подход к лечению ожирения, ведь речь идёт не только о еде и упражнениях, но и о тонкой нейробиологической настройке.

Уточнения

Микрофло́ра (Микробио́та) — множество микроорганизмов (бактерий, архей или низших эукариотов), присутствующих в определённой среде (или образце).

