Зелёная магия: как деревья помогают беременным и новорождённым

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Посадка деревьев рядом с домом - это не только вопрос красоты и экологии. Учёные доказали: зелёные насаждения способны оказывать реальное влияние на здоровье будущих мам и их малышей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Как деревья возле дома влияют на здоровье детей: новое исследование

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Дорнсайфа при Университете Дрекселя провели масштабное исследование в Портленде. Они сопоставили данные о высадке деревьев с информацией о рождаемости в период с 2015 по 2020 годы.

Результаты удивили:

Каждое новое дерево в радиусе 100 метров от дома будущей матери увеличивало вес новорождённого в среднем на 2,3 грамма .

. Если рядом росло хотя бы 10 деревьев, вес ребёнка при рождении был больше примерно на 50 граммов.

Почему это важно

Хотя прибавка кажется небольшой, она играет важную роль в общем здоровье новорождённых. Более высокий вес при рождении снижает риски различных заболеваний и осложнений в дальнейшем.

Как деревья ещё помогают будущим мамам

Учёные отмечают: старые деревья создают не только физический комфорт, но и психологическую защиту. Проживание в зелёной зоне уменьшает уровень стресса - одного из ключевых факторов риска преждевременных родов.

Исследование подчёркивает: посадка деревьев — это простой, но эффективный способ инвестировать в здоровье будущих поколений, начиная с самых ранних этапов жизни.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

