Зелёная магия: как деревья помогают беременным и новорождённым

Посадка деревьев рядом с домом - это не только вопрос красоты и экологии. Учёные доказали: зелёные насаждения способны оказывать реальное влияние на здоровье будущих мам и их малышей.
Исследователи из Школы общественного здравоохранения Дорнсайфа при Университете Дрекселя провели масштабное исследование в Портленде. Они сопоставили данные о высадке деревьев с информацией о рождаемости в период с 2015 по 2020 годы.
Результаты удивили:
Почему это важно
Хотя прибавка кажется небольшой, она играет важную роль в общем здоровье новорождённых. Более высокий вес при рождении снижает риски различных заболеваний и осложнений в дальнейшем.
Как деревья ещё помогают будущим мамам
Учёные отмечают: старые деревья создают не только физический комфорт, но и психологическую защиту. Проживание в зелёной зоне уменьшает уровень стресса - одного из ключевых факторов риска преждевременных родов.
Исследование подчёркивает: посадка деревьев — это простой, но эффективный способ инвестировать в здоровье будущих поколений, начиная с самых ранних этапов жизни.
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