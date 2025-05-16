Когда есть клубнику, чтобы получить максимум пользы

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клубника — один из главных символов лета, но сколько её можно съесть, чтобы получить максимум пользы и не переборщить? Врач Ольга Милушкина поделилась своими рекомендациями.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Сколько клубники можно съесть за сезон без вреда для здоровья: мнение врача

По словам специалиста, за весь сезон оптимально съедать до 10 килограммов клубники. Такой объём поможет поддерживать необходимый уровень витамина С в организме.

Почему клубника так полезна

В 100 граммах спелой ягоды содержится от 50 до 100 миллиграммов витамина С. Благодаря этому клубника особенно ценна для:

людей с проблемами зрения,

профилактики дефицита витаминов,

укрепления иммунной системы.

Регулярное употребление ягод в сезон позволяет без дополнительных препаратов обеспечить организм важными микроэлементами.

Когда лучше есть клубнику

Милушкина советует наслаждаться ягодой в период с конца мая до начала осени. Однако столь продолжительный сезон возможен только в южных регионах России и при выращивании ремонтантных сортов, плодоносящих несколько раз за лето.

Важное замечание для дачников

Параллельно агроном Дмитрий Терентьев напомнил: при посадке других овощей стоит учитывать погодные условия. Например:

перцы и томаты плохо переносят температуры ниже 12-15 °C,

огурцам требуется минимум 15 °C для нормального роста.

Терентьев советует регулярно следить за прогнозом погоды, чтобы избежать потерь на грядках.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов.

