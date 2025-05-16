Когда есть клубнику, чтобы получить максимум пользы

Клубника — один из главных символов лета, но сколько её можно съесть, чтобы получить максимум пользы и не переборщить? Врач Ольга Милушкина поделилась своими рекомендациями.
По словам специалиста, за весь сезон оптимально съедать до 10 килограммов клубники. Такой объём поможет поддерживать необходимый уровень витамина С в организме.
Почему клубника так полезна
В 100 граммах спелой ягоды содержится от 50 до 100 миллиграммов витамина С. Благодаря этому клубника особенно ценна для:
Регулярное употребление ягод в сезон позволяет без дополнительных препаратов обеспечить организм важными микроэлементами.
Когда лучше есть клубнику
Милушкина советует наслаждаться ягодой в период с конца мая до начала осени. Однако столь продолжительный сезон возможен только в южных регионах России и при выращивании ремонтантных сортов, плодоносящих несколько раз за лето.
Важное замечание для дачников
Параллельно агроном Дмитрий Терентьев напомнил: при посадке других овощей стоит учитывать погодные условия. Например:
Терентьев советует регулярно следить за прогнозом погоды, чтобы избежать потерь на грядках.
Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов.
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