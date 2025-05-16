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Секрет здорового утра: что категорически нельзя есть на завтрак

1:43
Здоровье

Многие начинают утро с булочек, хлопьев и сладкого кофе, не подозревая, какой вред наносят своему здоровью. Кардиолог Хосе Абельян в интервью La Razon объяснил, почему стоит пересмотреть свои утренние привычки.

Оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Оладьи

Почему сладкий завтрак может обернуться серьёзными проблемами: предупреждают врачи

Завтрак задаёт тон всему дню. Именно он обеспечивает организм энергией для работы, учёбы и активной жизни. Но важно не только есть по утрам, но и правильно выбирать продукты.

Чем опасен сахар на завтрак

Абельян подчёркивает: большинство популярных сладостей относятся к категории ультраобработанных продуктов. Их особенность:

  • минимальное содержание полезных веществ,
  • высокий гликемический индекс,
  • способность вызывать избыточный аппетит.

Такие продукты нарушают естественные сигналы насыщения, из-за чего человек переедает уже к середине дня.

Кроме того, сахар провоцирует:

  • резкие скачки уровня глюкозы в крови,
  • набор лишнего веса,
  • ослабление иммунной системы,
  • повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А как насчёт зубов

Стоматолог Сара Круз также обращает внимание: частое употребление сладостей, включая соки и конфеты, увеличивает риск образования зубного камня и других стоматологических проблем.

Чтобы действительно поддержать здоровье, завтрак должен включать:

  • сложные углеводы (каши без сахара),
  • белки (яйца, творог),
  • полезные жиры (авокадо, орехи).

Такой завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови и даёт длительное чувство сытости.

Уточнения

Са́хар - распространённый продовольственный товар.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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