Секрет здорового утра: что категорически нельзя есть на завтрак

Многие начинают утро с булочек, хлопьев и сладкого кофе, не подозревая, какой вред наносят своему здоровью. Кардиолог Хосе Абельян в интервью La Razon объяснил, почему стоит пересмотреть свои утренние привычки.
Завтрак задаёт тон всему дню. Именно он обеспечивает организм энергией для работы, учёбы и активной жизни. Но важно не только есть по утрам, но и правильно выбирать продукты.
Чем опасен сахар на завтрак
Абельян подчёркивает: большинство популярных сладостей относятся к категории ультраобработанных продуктов. Их особенность:
Такие продукты нарушают естественные сигналы насыщения, из-за чего человек переедает уже к середине дня.
Кроме того, сахар провоцирует:
А как насчёт зубов
Стоматолог Сара Круз также обращает внимание: частое употребление сладостей, включая соки и конфеты, увеличивает риск образования зубного камня и других стоматологических проблем.
Чтобы действительно поддержать здоровье, завтрак должен включать:
Такой завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови и даёт длительное чувство сытости.
Са́хар - распространённый продовольственный товар.
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