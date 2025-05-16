Секрет здорового утра: что категорически нельзя есть на завтрак

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие начинают утро с булочек, хлопьев и сладкого кофе, не подозревая, какой вред наносят своему здоровью. Кардиолог Хосе Абельян в интервью La Razon объяснил, почему стоит пересмотреть свои утренние привычки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Почему сладкий завтрак может обернуться серьёзными проблемами: предупреждают врачи

Завтрак задаёт тон всему дню. Именно он обеспечивает организм энергией для работы, учёбы и активной жизни. Но важно не только есть по утрам, но и правильно выбирать продукты.

Чем опасен сахар на завтрак

Абельян подчёркивает: большинство популярных сладостей относятся к категории ультраобработанных продуктов. Их особенность:

минимальное содержание полезных веществ,

высокий гликемический индекс,

способность вызывать избыточный аппетит.

Такие продукты нарушают естественные сигналы насыщения, из-за чего человек переедает уже к середине дня.

Кроме того, сахар провоцирует:

резкие скачки уровня глюкозы в крови,

набор лишнего веса,

ослабление иммунной системы,

повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А как насчёт зубов

Стоматолог Сара Круз также обращает внимание: частое употребление сладостей, включая соки и конфеты, увеличивает риск образования зубного камня и других стоматологических проблем.

Чтобы действительно поддержать здоровье, завтрак должен включать:

сложные углеводы (каши без сахара),

белки (яйца, творог),

полезные жиры (авокадо, орехи).

Такой завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови и даёт длительное чувство сытости.

Уточнения

Са́хар - распространённый продовольственный товар.

