Как спасти организм после шашлыков: советы, которые работают

После шумного застолья с шашлыками организм нуждается в особом внимании. Диетолог Алексей Кабанов объяснил, как помочь пищеварению восстановиться и избежать неприятных последствий.
По словам Кабанова, шашлык — это еда с высоким содержанием насыщенных жиров. Поэтому на следующий день нужно исключить:
Кроме того, лучше отказаться от кофе, заменив его на чай или какао, чтобы снизить нагрузку на организм.
Что должно быть на завтрак
Диетолог рекомендует начинать утро с лёгкой и полезной еды. Идеальный вариант — каша без добавления молока и сахара:
Обе крупы способствуют улучшению пищеварения и помогают мягко запустить работу желудочно-кишечного тракта.
На обед Кабанов советует отдать предпочтение:
А на ужин идеально подойдёт:
Такое питание поможет организму легче справиться с последствиями обильного ужина.
Важное предупреждение
Хирург Алексей Умнов также напомнил: будьте осторожны при покупке шашлыка. Дешёвое мясо может быть низкого качества и нести дополнительные риски для здоровья.
Правильный рацион после шашлыков — залог быстрого восстановления и хорошего самочувствия!
Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.
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