Как спасти организм после шашлыков: советы, которые работают

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После шумного застолья с шашлыками организм нуждается в особом внимании. Диетолог Алексей Кабанов объяснил, как помочь пищеварению восстановиться и избежать неприятных последствий.

Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пикник

Как правильно питаться после сезона шашлыков

По словам Кабанова, шашлык — это еда с высоким содержанием насыщенных жиров. Поэтому на следующий день нужно исключить:

мясные продукты,

молочные изделия,

вчерашний шашлык,

бутерброды с маслом, сыром и колбасой.

Кроме того, лучше отказаться от кофе, заменив его на чай или какао, чтобы снизить нагрузку на организм.

Что должно быть на завтрак

Диетолог рекомендует начинать утро с лёгкой и полезной еды. Идеальный вариант — каша без добавления молока и сахара:

овсяная каша,

гречневая каша.

Обе крупы способствуют улучшению пищеварения и помогают мягко запустить работу желудочно-кишечного тракта.

На обед Кабанов советует отдать предпочтение:

тушёным овощам,

лёгкому вегетарианскому супу.

А на ужин идеально подойдёт:

рис с овощами.

Такое питание поможет организму легче справиться с последствиями обильного ужина.

Важное предупреждение

Хирург Алексей Умнов также напомнил: будьте осторожны при покупке шашлыка. Дешёвое мясо может быть низкого качества и нести дополнительные риски для здоровья.

Правильный рацион после шашлыков — залог быстрого восстановления и хорошего самочувствия!

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

