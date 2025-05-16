Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот способ разбудит мышцы и ускорит прогресс: тренировка взрывной силы
Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года
Жених в спортивном зале: как Николай Сердюков меняет себя перед важной датой
Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк
Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр
Покупать авто выгоднее прямо сейчас! Эксперт рассказал о скидках на новые машины
Вместо увлажнителя — это комнатное растение справляется лучше
Реактор на Луне: как Китай и Россия делят энергию будущего
Шоколадная империя Парижа: откройте тайны Debauve & Gallais — где истории королей встречаются с изысканным вкусом

Как спасти организм после шашлыков: советы, которые работают

1:36
Здоровье

После шумного застолья с шашлыками организм нуждается в особом внимании. Диетолог Алексей Кабанов объяснил, как помочь пищеварению восстановиться и избежать неприятных последствий.

Пикник
Фото: Adobe Stock by dusanpetkovic1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пикник

Как правильно питаться после сезона шашлыков

По словам Кабанова, шашлык — это еда с высоким содержанием насыщенных жиров. Поэтому на следующий день нужно исключить:

  • мясные продукты,
  • молочные изделия,
  • вчерашний шашлык,
  • бутерброды с маслом, сыром и колбасой.

Кроме того, лучше отказаться от кофе, заменив его на чай или какао, чтобы снизить нагрузку на организм.

Что должно быть на завтрак

Диетолог рекомендует начинать утро с лёгкой и полезной еды. Идеальный вариант — каша без добавления молока и сахара:

  • овсяная каша,
  • гречневая каша.

Обе крупы способствуют улучшению пищеварения и помогают мягко запустить работу желудочно-кишечного тракта.

На обед Кабанов советует отдать предпочтение:

  • тушёным овощам,
  • лёгкому вегетарианскому супу.

А на ужин идеально подойдёт:

  • рис с овощами.

Такое питание поможет организму легче справиться с последствиями обильного ужина.

Важное предупреждение

Хирург Алексей Умнов также напомнил: будьте осторожны при покупке шашлыка. Дешёвое мясо может быть низкого качества и нести дополнительные риски для здоровья.

Правильный рацион после шашлыков — залог быстрого восстановления и хорошего самочувствия!

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
С какими трудностями столкнулись в ОДК при разработке авиационного двигателя ПД-8 Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Последние материалы
Этот способ разбудит мышцы и ускорит прогресс: тренировка взрывной силы
Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года
Жених в спортивном зале: как Николай Сердюков меняет себя перед важной датой
Внедорожная Granta: как новый Active Cross изменит автопарк
Космическую музыку создали в NASA: она создана из звуков чёрных дыр
Покупать авто выгоднее прямо сейчас! Эксперт рассказал о скидках на новые машины
Вместо увлажнителя — это комнатное растение справляется лучше
Реактор на Луне: как Китай и Россия делят энергию будущего
Как спасти организм после шашлыков: советы, которые работают
Шоколадная империя Парижа: откройте тайны Debauve & Gallais — где истории королей встречаются с изысканным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.