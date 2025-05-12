Эти простые движения прокачивают память лучше кроссвордов

Кто бы мог подумать, что обычная прогулка может продлить жизнь? Новое исследование, охватившее более 226 000 человек и опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, доказало: всего 4000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти. И это только начало.
По словам доцента Христины Милановой, заведующей клиникой физической и реабилитационной медицины ВМА, мы всё ещё недооцениваем потенциал физической активности. Несмотря на горы научных доказательств, более 60% взрослых в 2020 году вели малоподвижный образ жизни. Особенно тревожна ситуация с детьми.
Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний
Стабилизирует давление и улучшает работу сердца и лёгких
Помогает контролировать вес и снижает риск некоторых видов рака
Укрепляет мышцы и кости, улучшает гибкость и подвижность суставов
Поддерживает координацию, равновесие и обмен веществ
Повышает иммунитет
Снижает уровень стресса, улучшает сон и настроение
Замедляет возрастные когнитивные изменения
Если раньше считалось, что для здоровья нужно проходить по 10 000 шагов в день, то теперь ясно: даже 4000 уже приносят пользу. Причём каждый дополнительный 1000 шагов снижает риск ранней смерти ещё на 15%.
Взрослым советуют минимум 150-300 минут умеренной аэробной активности в неделю либо 75 минут интенсивной. Дети и подростки должны двигаться не менее 60 минут ежедневно. И не обязательно записываться в спортзал — танцы, работа в саду, игры с детьми и даже уборка дома тоже считаются физической активностью.
"Движение — это здоровье, а здоровье — это жизнь. Физическая активность — это инвестиция в энергию, самочувствие и долголетие", — напоминает доц. Миланова.
В клинике ВМА ежедневно наблюдают, как движение помогает пациентам восстанавливаться после травм, операций и при хронических заболеваниях. Главное — двигаться с умом, регулярно и с удовольствием.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
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