Эти простые движения прокачивают память лучше кроссвордов

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2:28
Здоровье

Кто бы мог подумать, что обычная прогулка может продлить жизнь? Новое исследование, охватившее более 226 000 человек и опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, доказало: всего 4000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти. И это только начало.

Бегущие люди
Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бегущие люди

Движение — не нагрузка, а лекарство

По словам доцента Христины Милановой, заведующей клиникой физической и реабилитационной медицины ВМА, мы всё ещё недооцениваем потенциал физической активности. Несмотря на горы научных доказательств, более 60% взрослых в 2020 году вели малоподвижный образ жизни. Особенно тревожна ситуация с детьми.

Что даёт телу движение

  • Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

  • Стабилизирует давление и улучшает работу сердца и лёгких

  • Помогает контролировать вес и снижает риск некоторых видов рака

  • Укрепляет мышцы и кости, улучшает гибкость и подвижность суставов

  • Поддерживает координацию, равновесие и обмен веществ

  • Повышает иммунитет

  • Снижает уровень стресса, улучшает сон и настроение

  • Замедляет возрастные когнитивные изменения

Меньше значит больше

Если раньше считалось, что для здоровья нужно проходить по 10 000 шагов в день, то теперь ясно: даже 4000 уже приносят пользу. Причём каждый дополнительный 1000 шагов снижает риск ранней смерти ещё на 15%.

Рекомендации ВОЗ

Взрослым советуют минимум 150-300 минут умеренной аэробной активности в неделю либо 75 минут интенсивной. Дети и подростки должны двигаться не менее 60 минут ежедневно. И не обязательно записываться в спортзал — танцы, работа в саду, игры с детьми и даже уборка дома тоже считаются физической активностью.

"Движение — это здоровье, а здоровье — это жизнь. Физическая активность — это инвестиция в энергию, самочувствие и долголетие", — напоминает доц. Миланова.

Где это применимо

В клинике ВМА ежедневно наблюдают, как движение помогает пациентам восстанавливаться после травм, операций и при хронических заболеваниях. Главное — двигаться с умом, регулярно и с удовольствием.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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