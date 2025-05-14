Тихий убийца в постели: как бессонница связана с диабетом — 7 шагов к спасению

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3:33
Здоровье

Эксперты отмечают, что проблемы со сном ночью могут быть связаны с повышенным риском развития диабета. Каковы основные симптомы этого заболевания и что нужно делать, чтобы снизить вероятность его появления?

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Диабет — это состояние, при котором в крови повышается уровень сахара. Если его не контролировать, это может привести к серьёзным осложнениям, таким как повреждение органов, нервных окончаний и повышенный риск инфекций.

По данным статистики, только в одной Греции диабетом страдает более миллиона человек, но многие из них даже не подозревают об этом. Для диагностики заболевания необходимо провести тест на уровень сахара в крови.

Эксперты из Diabetes UK утверждают, что диабет может значительно влиять на качество сна. Колебания уровня сахара в крови в ночное время могут вызывать боли и дискомфорт, что мешает нормальному засыпанию.

Низкий уровень сахара ночью, известный как ночная гипогликемия, особенно опасен для людей с диабетом 1 типа. Он может привести к сонливости и ухудшению качества сна. Люди с другими типами диабета, принимающие инсулин или другие препараты для контроля уровня глюкозы, также могут сталкиваться с подобными проблемами.

Высокий уровень сахара в крови может вызвать частые ночные походы в туалет, чувство жажды и головные боли, что также негативно сказывается на качестве сна.

Низкий уровень сахара ночью может привести к сонливости днём и нарушению сна в целом. Высокий уровень сахара, напротив, может мешать заснуть и часто пробуждать из-за необходимости посетить туалет.

Кроме того, исследования показывают, что бессонница может увеличить риск развития диабета 2 типа. В 2022 году в журнале Diabetes Care было опубликовано исследование, согласно которому у людей с бессонницей уровень сахара в крови выше, чем у тех, кто спит хорошо.

"Эффективное лечение бессонницы может снизить уровень глюкозы в крови так же эффективно, как снижение веса на 14 кг у человека среднего роста. Это означает, что около 27 300 взрослых в Великобритании могли бы избежать диабета, если бы их бессонница была решена", — сказал старший научный сотрудник Бристольской медицинской школы Джеймс Лю, которого цитирует oloygeia.gr.

Для улучшения качества сна Diabetes UK рекомендует:

  • Быть более активным в течение дня.
  • Использовать удобный матрас и подушки.
  • Расслабляться за час до сна.
  • Избегать употребления алкоголя перед сном.
  • Выключать искусственное освещение и устройства с экранами.
  • Поддерживать комфортную температуру в спальне.
  • Ограничить использование социальных сетей перед сном.

Кроме проблем со сном, на диабет могут указывать следующие симптомы:

  • Постоянная усталость.
  • Частое мочеиспускание.
  • Постоянная жажда.
  • Потеря веса без видимых причин.
  • Затуманенное зрение.
  • Медленное заживление ран.
  • Зуд в области половых органов или частые грибковые инфекции.

Если вы заметили у себя несколько из этих симптомов, рекомендуется обратиться к врачу для проверки уровня сахара в крови.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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