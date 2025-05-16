Ваша головная боль может быть связана не со стрессом, а с этим напитком

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие не представляют утро без чашки бодрящего кофе. Но что происходит, если этот ритуал превращается в привычку выпивать литры напитка в день? Ответ — не самый приятный: головная боль.

Как кофе связан с головной болью: объясняют врачи

Невролог Татьяна Виноградова поделилась реальной историей пациента, который за 12-часовую рабочую смену выпивал более пяти литров кофе. Результат — ежедневные мучительные головные боли.

Врач объяснила: чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию организма, а это — один из частых триггеров для появления головной боли.

Когда кофе становится ядом

Реабилитолог Сергей Агапкин уточнил: в подобных случаях можно говорить о кофеиновом отравлении. Избыточное количество кофеина начинает действовать токсично, вызывая серьёзные нарушения в организме.

Другие возможные причины головной боли

Однако кофе — не единственный виновник. По словам Виноградовой, головная боль также может быть связана с:

неправильно подобранными очками,

нарушением осанки,

бесконтрольным приёмом обезболивающих препаратов,

стрессом, вызывающим головную боль напряжения.

При последних проявлениях врач рекомендует делать лёгкий массаж висков, чтобы облегчить неприятные ощущения.

Как избежать головной боли от кофе:

Следите за количеством потребляемого кофе. Не забывайте пить чистую воду в течение дня. Уделяйте внимание осанке и зрению. Не злоупотребляйте обезболивающими препаратами без консультации врача.

Помните: иногда забота о себе начинается с банального вопроса — сколько чашек кофе вы сегодня выпили?

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

