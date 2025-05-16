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Ваша головная боль может быть связана не со стрессом, а с этим напитком

1:50
Здоровье

Многие не представляют утро без чашки бодрящего кофе. Но что происходит, если этот ритуал превращается в привычку выпивать литры напитка в день? Ответ — не самый приятный: головная боль.

Как кофе связан с головной болью: объясняют врачи

Невролог Татьяна Виноградова поделилась реальной историей пациента, который за 12-часовую рабочую смену выпивал более пяти литров кофе. Результат — ежедневные мучительные головные боли.

Врач объяснила: чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию организма, а это — один из частых триггеров для появления головной боли.

Когда кофе становится ядом

Реабилитолог Сергей Агапкин уточнил: в подобных случаях можно говорить о кофеиновом отравлении. Избыточное количество кофеина начинает действовать токсично, вызывая серьёзные нарушения в организме.

Другие возможные причины головной боли

Однако кофе — не единственный виновник. По словам Виноградовой, головная боль также может быть связана с:

  • неправильно подобранными очками,
  • нарушением осанки,
  • бесконтрольным приёмом обезболивающих препаратов,
  • стрессом, вызывающим головную боль напряжения.

При последних проявлениях врач рекомендует делать лёгкий массаж висков, чтобы облегчить неприятные ощущения.

Как избежать головной боли от кофе:

  1. Следите за количеством потребляемого кофе.
  2. Не забывайте пить чистую воду в течение дня.
  3. Уделяйте внимание осанке и зрению.
  4. Не злоупотребляйте обезболивающими препаратами без консультации врача.

Помните: иногда забота о себе начинается с банального вопроса — сколько чашек кофе вы сегодня выпили?

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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