Ваша головная боль может быть связана не со стрессом, а с этим напитком

Многие не представляют утро без чашки бодрящего кофе. Но что происходит, если этот ритуал превращается в привычку выпивать литры напитка в день? Ответ — не самый приятный: головная боль.
Невролог Татьяна Виноградова поделилась реальной историей пациента, который за 12-часовую рабочую смену выпивал более пяти литров кофе. Результат — ежедневные мучительные головные боли.
Врач объяснила: чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию организма, а это — один из частых триггеров для появления головной боли.
Когда кофе становится ядом
Реабилитолог Сергей Агапкин уточнил: в подобных случаях можно говорить о кофеиновом отравлении. Избыточное количество кофеина начинает действовать токсично, вызывая серьёзные нарушения в организме.
Другие возможные причины головной боли
Однако кофе — не единственный виновник. По словам Виноградовой, головная боль также может быть связана с:
При последних проявлениях врач рекомендует делать лёгкий массаж висков, чтобы облегчить неприятные ощущения.
Как избежать головной боли от кофе:
Помните: иногда забота о себе начинается с банального вопроса — сколько чашек кофе вы сегодня выпили?
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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