5 минут решают все: как утренняя привычка крадет вашу энергию — эксперты бьют тревогу

Каждое утро будильник звучит, но вместо того чтобы встать, мы часто откладываем его на несколько минут. Это кажется безобидной привычкой, но эксперты предупреждают, что такие действия могут негативно сказаться на нашем самочувствии и продуктивности в течение дня.
Когда будильник звонит, организм уже готовится к пробуждению: температура тела повышается, обмен веществ активизируется, а гормональный фон меняется. Повторное засыпание после сигнала будильника нарушает этот естественный процесс. Вместо того чтобы пробудиться, организм снова погружается в поверхностный сон, который не приносит пользы. Это состояние вызывает ощущение "сонного опьянения" — вялость, раздражительность и трудности с концентрацией.
Доктор Линдси Браунинг, эксперт по сну, объясняет, что откладывать будильник — плохая идея. Это учит мозг игнорировать сигнал, и он начинает воспринимать его как повод снова заснуть. Таким образом, будильник теряет свою значимость, и просыпаться становится сложнее.
Повторные пробуждения также нарушают естественные циклы сна. Организм не успевает пройти все необходимые фазы восстановления, что негативно сказывается на его способности к регенерации.
"Каждое пробуждение вызывает выброс кортизола, гормона стресса. Если мы засыпаем несколько раз, это нарушает гормональный баланс, что приводит к усталости, раздражительности и ослаблению иммунитета", — добавил Чарли Морли, другой эксперт по сну.
Как избежать утренней усталости?
Привычка — ключ к успеху
Привычка — это мощный инструмент для создания долгосрочных изменений. Если вы решите просыпаться в одно и то же время каждый день, это перестанет быть проблемой. Постепенно утренний подъем станет естественной частью вашей жизни, принося радость и энергию, пишет sportdenik.cz.
Привычка подобна железной рубашке: сначала она может быть трудной, но со временем станет неотъемлемой частью вашего дня. Вы начнете воспринимать пробуждение как приятный ритуал, который помогает вам начать день с правильной ноты. Это улучшит не только качество сна, но и вашу энергию, продуктивность и концентрацию.
Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.
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