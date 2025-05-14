5 минут решают все: как утренняя привычка крадет вашу энергию — эксперты бьют тревогу

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое утро будильник звучит, но вместо того чтобы встать, мы часто откладываем его на несколько минут. Это кажется безобидной привычкой, но эксперты предупреждают, что такие действия могут негативно сказаться на нашем самочувствии и продуктивности в течение дня.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Когда будильник звонит, организм уже готовится к пробуждению: температура тела повышается, обмен веществ активизируется, а гормональный фон меняется. Повторное засыпание после сигнала будильника нарушает этот естественный процесс. Вместо того чтобы пробудиться, организм снова погружается в поверхностный сон, который не приносит пользы. Это состояние вызывает ощущение "сонного опьянения" — вялость, раздражительность и трудности с концентрацией.

Доктор Линдси Браунинг, эксперт по сну, объясняет, что откладывать будильник — плохая идея. Это учит мозг игнорировать сигнал, и он начинает воспринимать его как повод снова заснуть. Таким образом, будильник теряет свою значимость, и просыпаться становится сложнее.

Повторные пробуждения также нарушают естественные циклы сна. Организм не успевает пройти все необходимые фазы восстановления, что негативно сказывается на его способности к регенерации.

"Каждое пробуждение вызывает выброс кортизола, гормона стресса. Если мы засыпаем несколько раз, это нарушает гормональный баланс, что приводит к усталости, раздражительности и ослаблению иммунитета", — добавил Чарли Морли, другой эксперт по сну.

Как избежать утренней усталости?

Самый эффективный способ — вставать с первым звонком. Установите будильник на нужное время и не создавайте "резервов". Доктор Линдси Браунинг советует просыпаться примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. Это поможет организму привыкнуть к стабильному ритму. Держите будильник подальше от кровати. Даже необходимость встать и подойти к нему может повлиять на весь день. Более того, классический будильник, у которого нет функции "отложить", может быть более эффективным. Он не даст вам "затянуть" пробуждение в мобильный мир и не будет нарушать сон синим светом. Качество сна также играет важную роль. Ложитесь спать вовремя, избегайте поздних ночных бдений и создайте благоприятные условия для сна. Ограничьте потребление кофеина вечером и спите не менее 7 часов в сутки. Утренний свет также полезен: он подавляет выработку мелатонина и помогает организму активизироваться. Если вы просыпаетесь в темноте, используйте световой будильник, имитирующий восход солнца.

Привычка — ключ к успеху

Привычка — это мощный инструмент для создания долгосрочных изменений. Если вы решите просыпаться в одно и то же время каждый день, это перестанет быть проблемой. Постепенно утренний подъем станет естественной частью вашей жизни, принося радость и энергию, пишет sportdenik.cz.

Привычка подобна железной рубашке: сначала она может быть трудной, но со временем станет неотъемлемой частью вашего дня. Вы начнете воспринимать пробуждение как приятный ритуал, который помогает вам начать день с правильной ноты. Это улучшит не только качество сна, но и вашу энергию, продуктивность и концентрацию.

Уточнения

Буди́льник — часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

