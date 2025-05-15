Пикник может закончиться в больнице, если забыть про эти правила хранения шашлыка

Тёплый шашлык на природе — удовольствие, которое легко может обернуться проблемой, если неправильно его хранить. Эксперт по питанию Елена Спеценко рассказала, как избежать опасных последствий.
При температуре выше +4 °C в мясе и рыбе начинают активно размножаться микроорганизмы. Именно поэтому готовый шашлык следует убрать в холодильник или термосумку с хладагентами не позднее чем через 1-2 часа после приготовления.
Если мясо пролежит на открытом воздухе больше трёх часов, риск пищевого отравления значительно возрастает.
Чтобы минимизировать риски, эксперт советует:
Маринованное мясо также требует особого отношения:
Для хранения готового шашлыка подходят:
Открытая посуда и алюминиевая фольга не подходят: они ускоряют порчу продукта и способствуют окислению мяса.
Сколько шашлык можно хранить
По словам Спеценко, свиной, говяжий и куриный шашлык в холодильнике безопасно хранить не более 48 часов. Лучше всего употреблять его как можно раньше, чтобы насладиться вкусом без риска для здоровья.
Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.
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