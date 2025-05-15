Пикник может закончиться в больнице, если забыть про эти правила хранения шашлыка

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тёплый шашлык на природе — удовольствие, которое легко может обернуться проблемой, если неправильно его хранить. Эксперт по питанию Елена Спеценко рассказала, как избежать опасных последствий.

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Как правильно хранить шашлык, чтобы не отравиться: советы эксперта

При температуре выше +4 °C в мясе и рыбе начинают активно размножаться микроорганизмы. Именно поэтому готовый шашлык следует убрать в холодильник или термосумку с хладагентами не позднее чем через 1-2 часа после приготовления.

Если мясо пролежит на открытом воздухе больше трёх часов, риск пищевого отравления значительно возрастает.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует:

готовить шашлык небольшими партиями;

сразу помещать готовые порции в прохладное место;

не смешивать свежеприготовленный шашлык с уже остывшими кусками;

выбрасывать мясо с неприятным запахом или изменённым цветом.

Маринованное мясо также требует особого отношения:

хранить его нужно исключительно в холодильнике;

использовать герметичные ёмкости;

избегать хранения в машине или под прямыми солнечными лучами.

Для хранения готового шашлыка подходят:

герметичные контейнеры,

плотные пищевые пакеты.

Открытая посуда и алюминиевая фольга не подходят: они ускоряют порчу продукта и способствуют окислению мяса.

Сколько шашлык можно хранить

По словам Спеценко, свиной, говяжий и куриный шашлык в холодильнике безопасно хранить не более 48 часов. Лучше всего употреблять его как можно раньше, чтобы насладиться вкусом без риска для здоровья.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

