Кефир как эликсир: нутрициолог назвала главный критерий выбора — это укрепит здоровье

Кефир — это один из самых полезных кисломолочных продуктов, который богат пробиотиками, витаминами и минералами. Но как выбрать действительно качественный кефир? Ирина Попкова, врач-нутрициолог и эксперт компании Biogena, поделилась важными советами по поводу употребления популярного кисломолочного напитка.
"Кефир любой жирности полезен, даже 3,2%. Молочные жиры не мешают похудению, а, напротив, способствуют сытости и усвоению жирорастворимых витаминов. Оптимальная порция — 250-300 мл в день", — рассказала Попкова.
Если вы покупаете кефир на рынке, обязательно спрашивайте у продавца сертификаты качества. Это гарантирует безопасность и свежесть продукта, пишет Газета.Ru.
Кефир не только улучшает пищеварение, но и обладает рядом других полезных свойств. Исследования показывают, что он помогает снижать артериальное давление, уровень сахара в крови и обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами.
Регулярное употребление кефира может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, укрепить иммунитет и снизить риск развития хронических заболеваний. Этот продукт также отлично подходит для тех, кто хочет контролировать вес. Главное — выбирать натуральный кефир с коротким сроком хранения.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).
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