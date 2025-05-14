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Кефир как эликсир: нутрициолог назвала главный критерий выбора — это укрепит здоровье

2:24
Здоровье

Кефир — это один из самых полезных кисломолочных продуктов, который богат пробиотиками, витаминами и минералами. Но как выбрать действительно качественный кефир? Ирина Попкова, врач-нутрициолог и эксперт компании Biogena, поделилась важными советами по поводу употребления популярного кисломолочного напитка.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир
  1. Первый и самый важный критерий — натуральность. Ирина советует выбирать кефир, в составе которого только два компонента: молоко и закваска на кефирных грибках. Кефирные грибки — это симбиоз молочнокислых палочек, стрептококков, дрожжей и уксуснокислых бактерий. Продукты с добавками, загустителями или консервантами лучше избегать. Срок годности качественного кефира не должен превышать 14 дней.
  2. Еще один важный момент — свежесть продукта. По словам эксперта, трехдневный кефир содержит максимальное количество полезных бактерий, которые улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет. Поэтому лучше выбирать кефир, который не старше трех дней.
  3. Жирность кефира не имеет значения. Ирина утверждает, что кефир любой жирности полезен для здоровья.

"Кефир любой жирности полезен, даже 3,2%. Молочные жиры не мешают похудению, а, напротив, способствуют сытости и усвоению жирорастворимых витаминов. Оптимальная порция — 250-300 мл в день", — рассказала Попкова.

Если вы покупаете кефир на рынке, обязательно спрашивайте у продавца сертификаты качества. Это гарантирует безопасность и свежесть продукта, пишет Газета.Ru.

Кефир не только улучшает пищеварение, но и обладает рядом других полезных свойств. Исследования показывают, что он помогает снижать артериальное давление, уровень сахара в крови и обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами.

Регулярное употребление кефира может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, укрепить иммунитет и снизить риск развития хронических заболеваний. Этот продукт также отлично подходит для тех, кто хочет контролировать вес. Главное — выбирать натуральный кефир с коротким сроком хранения.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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