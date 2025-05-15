Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты не ленивый, ты просто делаешь голубцы умнее
Особняк Аллы Пугачёвой на Истре подешевел на 22 млн: риэлторы предрекают снос из-за нарушений
Одна грядка — четыре урожая: севооборот для ленивых и хитрых
Украинский пирог: каждый отказ Украины от мира уменьшает ее территорию
Дакота Джонсон раскрыла парадоксальный секрет: я никогда ни с кем не встречалась
Не нужно мучиться в зале: 8 простых упражнений, которые сделают тело стройным
Фары снова засияют, а вы не получите штраф — эти способы вернут глаза автомобиля к жизни
Открываешь дверь — и запускаешь у пса тревожный сценарий: что с этим делать
Ваш автомобиль уже на прицеле у угонщика: 5 предупреждений, которые нельзя игнорировать

Топлёное масло и гхи: выбираем лучшее для здоровья

Здоровье

Когда дело касается выбора масла для жарки или добавления в блюда, многие сталкиваются с вопросом: топлёное масло или гхи? Оба варианта популярны, но имеют тонкие отличия, которые важно знать.

Масло гхи
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Масло гхи

Топлёное масло и гхи: в чём разница и какое из них лучше для здоровья

Топлёное масло получают путём нагревания обычного сливочного масла. Процесс направлен на удаление воды и твёрдых молочных частиц, в результате чего остаётся чистый молочный жир. Приготовить его можно даже дома: нужно просто медленно растопить сливочное масло и аккуратно процедить.

Такой продукт практически не содержит лактозы, благодаря чему подходит людям с её непереносимостью.

Чем отличается гхи

Гхи — это особый вид топлёного масла, традиционный для индийской кухни. Его готовят из молока коров или буйволов, причём варят дольше, позволяя твёрдым молочным частицам карамелизироваться.

В итоге гхи приобретает:

  • насыщенный ореховый аромат,
  • глубокий вкус,
  • почти полное отсутствие лактозы, что делает его популярным в палео-диетах.

Обе разновидности обладают:

  1. высоким уровнем калорийности,
  2. практически одинаковым содержанием жиров,
  3. высокой температурой дымления, благодаря чему идеально подходят для жарки и термической обработки,
  4. длительным сроком хранения без холодильника.

Есть ли другие варианты

Да! Например, в Эфиопии широко используется нитер киббех - топлёное масло со специями, добавляющее в блюда уникальные нотки.

Какой вариант полезнее

Выбор зависит от предпочтений. Если вам важен насыщенный вкус — гхи станет отличным выбором. Если нужно нейтральное масло без выраженного аромата — классическое топлёное масло подойдёт лучше.

Уточнения

Гхи - разновидность топлёного масла, которое широко используется в Южной Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод
Садоводство, цветоводство
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод Аудио 
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Экономика и бизнес
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Интервью, которое взорвёт интернет: Малахов готов поднять острые темы в разговоре с Ивлеевой
Пока ты спал, твои права катались по городу: каршеринг-ловушка
Топ-5 самых брутальных мотоциклов СССР
5 простых трюков для макияжа, с которым вы выглядите как после отпуска
Китятина на столе: чем она уникальна и почему её едят только на Чукотке
Один тюбик — минус 10 лет: оттенки, которые сбивают паспорт с толку
Тыквенные блины и джаз: два фестиваля, которые стоит посетить в Хаф-Мун-Бэй
Цветы, которые помогут снять стресс и улучшат атмосферу в доме
Фрикадельки под сырной коркой: запеканка, от которой все молчат и едят
Я жрал и был счастливым человеком: Гоша Куценко поправился на 12 килограммов ради роли жадного чиновника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.