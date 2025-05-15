Топлёное масло и гхи: выбираем лучшее для здоровья

Когда дело касается выбора масла для жарки или добавления в блюда, многие сталкиваются с вопросом: топлёное масло или гхи? Оба варианта популярны, но имеют тонкие отличия, которые важно знать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Масло гхи

Топлёное масло и гхи: в чём разница и какое из них лучше для здоровья

Топлёное масло получают путём нагревания обычного сливочного масла. Процесс направлен на удаление воды и твёрдых молочных частиц, в результате чего остаётся чистый молочный жир. Приготовить его можно даже дома: нужно просто медленно растопить сливочное масло и аккуратно процедить.

Такой продукт практически не содержит лактозы, благодаря чему подходит людям с её непереносимостью.

Чем отличается гхи

Гхи — это особый вид топлёного масла, традиционный для индийской кухни. Его готовят из молока коров или буйволов, причём варят дольше, позволяя твёрдым молочным частицам карамелизироваться.

В итоге гхи приобретает:

насыщенный ореховый аромат,

глубокий вкус,

почти полное отсутствие лактозы, что делает его популярным в палео-диетах.

Обе разновидности обладают:

высоким уровнем калорийности, практически одинаковым содержанием жиров, высокой температурой дымления, благодаря чему идеально подходят для жарки и термической обработки, длительным сроком хранения без холодильника.

Есть ли другие варианты

Да! Например, в Эфиопии широко используется нитер киббех - топлёное масло со специями, добавляющее в блюда уникальные нотки.

Какой вариант полезнее

Выбор зависит от предпочтений. Если вам важен насыщенный вкус — гхи станет отличным выбором. Если нужно нейтральное масло без выраженного аромата — классическое топлёное масло подойдёт лучше.

Уточнения

Гхи - разновидность топлёного масла, которое широко используется в Южной Азии.

