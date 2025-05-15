Топлёное масло и гхи: выбираем лучшее для здоровья

Когда дело касается выбора масла для жарки или добавления в блюда, многие сталкиваются с вопросом: топлёное масло или гхи? Оба варианта популярны, но имеют тонкие отличия, которые важно знать.
Топлёное масло получают путём нагревания обычного сливочного масла. Процесс направлен на удаление воды и твёрдых молочных частиц, в результате чего остаётся чистый молочный жир. Приготовить его можно даже дома: нужно просто медленно растопить сливочное масло и аккуратно процедить.
Такой продукт практически не содержит лактозы, благодаря чему подходит людям с её непереносимостью.
Чем отличается гхи
Гхи — это особый вид топлёного масла, традиционный для индийской кухни. Его готовят из молока коров или буйволов, причём варят дольше, позволяя твёрдым молочным частицам карамелизироваться.
В итоге гхи приобретает:
Обе разновидности обладают:
Есть ли другие варианты
Да! Например, в Эфиопии широко используется нитер киббех - топлёное масло со специями, добавляющее в блюда уникальные нотки.
Какой вариант полезнее
Выбор зависит от предпочтений. Если вам важен насыщенный вкус — гхи станет отличным выбором. Если нужно нейтральное масло без выраженного аромата — классическое топлёное масло подойдёт лучше.
Гхи - разновидность топлёного масла, которое широко используется в Южной Азии.
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