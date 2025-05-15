Почему квашеная капуста без уксуса — обязательный продукт на вашем столе

Хотите простым способом улучшить пищеварение и укрепить здоровье? Обратите внимание на квашеную капусту! Этот незаметный на первый взгляд продукт оказался настоящим супергероем на вашей тарелке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Квашеная капуста

Почему квашеную капусту стоит есть каждый день: советы эндокринолога

Эндокринолог Наталья Новикова подчеркнула: регулярное употребление квашеной капусты благотворно влияет на здоровье, особенно на работу пищеварительной системы.

Врач рекомендует съедать ежедневно от 100 до 150 граммов этого продукта. Квашеная капуста:

активизирует работу желудочно-кишечного тракта,

улучшает процессы пищеварения,

помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Важная деталь: как правильно готовить капусту

Новикова обращает внимание: в процессе приготовления категорически нельзя добавлять уксус. Почему это важно?

Натуральная ферментация сохраняет ферменты, активирующие пищеварение.

сохраняет ферменты, активирующие пищеварение. Уксус, напротив, уничтожает эти полезные вещества и снижает ценность продукта.

Поэтому настоящая квашеная капуста — та, что бродила естественным путём, без химических добавок.

Что говорят зарубежные исследования

Американские учёные уже признали квашеную капусту суперфудом. По их данным:

она укрепляет кишечный барьер,

обладает более выраженными полезными свойствами, чем принято считать,

чем принято считать, благодаря богатому пробиотическому составу может служить полноценным самостоятельным блюдом.

Таким образом, тарелка простой квашеной капусты — это не только доступное, но и мощное средство для поддержания здоровья!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная - одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста семейства Капустные.

