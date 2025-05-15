Почему квашеная капуста без уксуса — обязательный продукт на вашем столе

Хотите простым способом улучшить пищеварение и укрепить здоровье? Обратите внимание на квашеную капусту! Этот незаметный на первый взгляд продукт оказался настоящим супергероем на вашей тарелке.
Эндокринолог Наталья Новикова подчеркнула: регулярное употребление квашеной капусты благотворно влияет на здоровье, особенно на работу пищеварительной системы.
Врач рекомендует съедать ежедневно от 100 до 150 граммов этого продукта. Квашеная капуста:
Важная деталь: как правильно готовить капусту
Новикова обращает внимание: в процессе приготовления категорически нельзя добавлять уксус. Почему это важно?
Поэтому настоящая квашеная капуста — та, что бродила естественным путём, без химических добавок.
Что говорят зарубежные исследования
Американские учёные уже признали квашеную капусту суперфудом. По их данным:
Таким образом, тарелка простой квашеной капусты — это не только доступное, но и мощное средство для поддержания здоровья!
Капу́ста огоро́дная - одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста семейства Капустные.
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