Фрукты как губка для токсинов: чем на самом деле мы рискуем за ужином

Вы можете даже не догадываться, но вместе с яблоками и морковкой мы иногда потребляем... элементы автомобильных шин! Звучит шокирующе? А это — результаты реального исследования, проведённого швейцарскими учёными. И оно уже опубликовано в престижном журнале Journal of Hazardous Materials.
Учёные приобрели около сотни образцов популярных овощей и фруктов и проверили их на наличие 11 химических веществ, обычно используемых в шинах. В итоге в 31% образцов были выявлены токсичные соединения: 6-PPD и его окисленный метаболит 6-PPD-хинон.
Что ещё более тревожно: наличие этих веществ никак не зависело от места покупки или типа продукции — будь то органические или обычные продукты. То есть даже био-яблоко с фермерского рынка может содержать "шинные" добавки.
Как токсины попадают в наш организм
До недавнего времени считалось, что человек вдыхает такие соединения вместе с воздухом — в процессе износа шин. Но теперь стало ясно: значительная часть этих веществ поступает через пищу.
Исследование предполагает, что некоторые из этих химикатов способны:
Точные механизмы воздействия ещё требуют изучения, однако авторы подчёркивают необходимость срочной оценки рисков и поиска безопасных альтернатив для шинной отрасли.
Эксперты уверены: раз проблема затрагивает базовые продукты питания, откладывать решение нельзя. Безопасность пищевой цепочки — на кону.
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