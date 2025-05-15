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Фрукты как губка для токсинов: чем на самом деле мы рискуем за ужином

1:49
Здоровье

Вы можете даже не догадываться, но вместе с яблоками и морковкой мы иногда потребляем... элементы автомобильных шин! Звучит шокирующе? А это — результаты реального исследования, проведённого швейцарскими учёными. И оно уже опубликовано в престижном журнале Journal of Hazardous Materials.

девушка ест фрукты
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка ест фрукты

Овощи и фрукты с "начинкой" от шин: швейцарские учёные бьют тревогу

Учёные приобрели около сотни образцов популярных овощей и фруктов и проверили их на наличие 11 химических веществ, обычно используемых в шинах. В итоге в 31% образцов были выявлены токсичные соединения: 6-PPD и его окисленный метаболит 6-PPD-хинон.

Что ещё более тревожно: наличие этих веществ никак не зависело от места покупки или типа продукции — будь то органические или обычные продукты. То есть даже био-яблоко с фермерского рынка может содержать "шинные" добавки.

Как токсины попадают в наш организм

До недавнего времени считалось, что человек вдыхает такие соединения вместе с воздухом — в процессе износа шин. Но теперь стало ясно: значительная часть этих веществ поступает через пищу.

Исследование предполагает, что некоторые из этих химикатов способны:

  • снижать фертильность,
  • вызывать воспаление в нервной системе.

Точные механизмы воздействия ещё требуют изучения, однако авторы подчёркивают необходимость срочной оценки рисков и поиска безопасных альтернатив для шинной отрасли.

Эксперты уверены: раз проблема затрагивает базовые продукты питания, откладывать решение нельзя. Безопасность пищевой цепочки — на кону.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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