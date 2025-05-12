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Забыла про весы, диеты и калории — и наконец обрела идеальное тело

2:23
Здоровье

Дебора Мур, 55-летний фитнес-тренер, доказывает: начать с чистого листа можно в любом возрасте. В свои 50 она полностью изменила отношения с телом, едой и тренировками — и именно это сделало её не просто стройной, а сильной и уверенной. Теперь она делится 7 привычками, от которых отказалась, чтобы прийти к лучшей версии себя.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

1. Одержимость весами — в прошлом

"Я была зациклена на цифрах. Сейчас вешу на 4,5 кг больше, чем в "диетные” времена, но жира — меньше, а мышц — больше. И я стала сильнее". Теперь для неё важнее сила и выносливость, а не стрелка на весах.

2. Никаких больше голодовок

Раньше — диеты, подсчёт калорий, тренировки на голодный желудок. Сейчас — сбалансированное питание как топливо для тела. Дебора признаётся: продуктивность и энергия выросли именно после отказа от крайностей.

3. Страх перед тяжестями исчез

Теперь она тянет вес, который когда-то казался невозможным. "Я начала раздвигать границы — и оказалось, что тело способно на большее". Главное — прогрессировать с умом.

4. Мнение окружающих — не ориентир

Она больше не боится "выглядеть слишком мускулистой". "Я тренируюсь для себя, а не чтобы кому-то понравиться". Результат — подтянутое тело и уверенность, которая считывается с первого взгляда.

5. Еда — не награда и не наказание

"Я перестала воспринимать еду как врага". Теперь она — источник энергии, а не повод для вины или поощрения.

6. Быстрые цели заменены на устойчивые привычки

Вместо гонки за "летним телом” — фокус на долгосрочном здоровье. Без волшебных таблеток и диет с обложки — только система, которая работает годами.

7. Размер одежды — не показатель успеха

"Я перестала гнаться за "идеальными” цифрами". Сейчас ориентир — комфорт в своём теле, а не цифра на этикетке.

Сегодня Дебора вдохновляет других женщин: поднимать штангу впервые в 50 — не стыдно. Стыдно не жить на полную катушку. И да — сейчас она чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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