Ozempic работает не только с телом: что происходит с психикой во время лечения

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лекарства, созданные для борьбы с ожирением, внезапно оказались полезны не только для тела, но и для ума. Ученые из Университета Берна в Швейцарии обнаружили: препараты на основе GLP-1 (включая Ozempic и Wegovy) не просто помогают сбросить вес — они также заметно улучшают психическое состояние.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Почему это важно

Миллионы людей во всём мире борются одновременно и с лишним весом, и с психическими расстройствами. По подсчётам британских исследователей, до 15% взрослого населения в Англии и Уэльсе сталкиваются с проблемами психического здоровья, а в декабре 2024 года около 2 миллионов человек получили помощь от NHS в этой сфере.

При этом люди с тяжёлыми психиатрическими диагнозами (шизофрения, биполярное расстройство, тяжёлая депрессия) в три раза чаще страдают от ожирения. Это замыкает круг: психика страдает от веса, вес — от лекарств, а попытки похудения часто безуспешны.

Что показали новые данные

Исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге, доказало, что инъекции GLP-1:

улучшают качество жизни и психологическое благополучие;

не вызывают ухудшения психического состояния;

не повышают риск новых расстройств;

особенно эффективны у пациентов, принимающих антидепрессанты и нейролептики.

Пять отдельных исследований показали, что у пациентов с тяжёлыми психическими диагнозами настроение и общее самочувствие улучшались заметнее, чем у тех, кто получал инсулин или другие антидиабетические препараты.

Что это значит для будущего

Снижение веса — это не только про внешний вид и метаболизм. Психическое здоровье может стать ещё одним аргументом в пользу применения таких препаратов. Особенно в тех случаях, где обычные методы похудения не работают из-за особенностей психики, препаратов или образа жизни.

Доктор Сигрид Брайт из Университета Берна отмечает:

"Это особенно значимо для пациентов с тяжёлыми расстройствами, которые страдают от ожирения гораздо чаще, чем все остальные".

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.



