Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему похудел Евгений Петросян: мнение врача-сексолога
Редкая улитка из Новой Зеландии попала в объектив: удивительное размножение шокировало учёных
Птицы — не единственные союзники: откройте для себя невидимых защитников урожая
Суд оштрафует Google на сотни миллионов: Sports.ru восстановят доступ
Хитрая математика тепла: чем утеплить каркасный дом, чтобы не переплачивать
Один перекус превращается в броню от стресса, усталости и воспалений
Машина времени в действии: как ИИ раскрывает секреты Виллы Папирусов
Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12
Простое и безопасное средство: как защитить капусту от гусениц

Ozempic работает не только с телом: что происходит с психикой во время лечения

2:17
Здоровье

Лекарства, созданные для борьбы с ожирением, внезапно оказались полезны не только для тела, но и для ума. Ученые из Университета Берна в Швейцарии обнаружили: препараты на основе GLP-1 (включая Ozempic и Wegovy) не просто помогают сбросить вес — они также заметно улучшают психическое состояние.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Почему это важно

Миллионы людей во всём мире борются одновременно и с лишним весом, и с психическими расстройствами. По подсчётам британских исследователей, до 15% взрослого населения в Англии и Уэльсе сталкиваются с проблемами психического здоровья, а в декабре 2024 года около 2 миллионов человек получили помощь от NHS в этой сфере.

При этом люди с тяжёлыми психиатрическими диагнозами (шизофрения, биполярное расстройство, тяжёлая депрессия) в три раза чаще страдают от ожирения. Это замыкает круг: психика страдает от веса, вес — от лекарств, а попытки похудения часто безуспешны.

Что показали новые данные

Исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге, доказало, что инъекции GLP-1:

  • улучшают качество жизни и психологическое благополучие;

  • не вызывают ухудшения психического состояния;

  • не повышают риск новых расстройств;

  • особенно эффективны у пациентов, принимающих антидепрессанты и нейролептики.

Пять отдельных исследований показали, что у пациентов с тяжёлыми психическими диагнозами настроение и общее самочувствие улучшались заметнее, чем у тех, кто получал инсулин или другие антидиабетические препараты.

Что это значит для будущего

Снижение веса — это не только про внешний вид и метаболизм. Психическое здоровье может стать ещё одним аргументом в пользу применения таких препаратов. Особенно в тех случаях, где обычные методы похудения не работают из-за особенностей психики, препаратов или образа жизни.

Доктор Сигрид Брайт из Университета Берна отмечает:

"Это особенно значимо для пациентов с тяжёлыми расстройствами, которые страдают от ожирения гораздо чаще, чем все остальные".

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Сейчас читают
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Красота и стиль
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Какие Москвичи были самыми надёжными? Сравнение всех моделей Дмитрий Плотников Нарколог Шуров оценил возможность употребления Макроном, Мерцем и Стармером запрещённых веществ Любовь Степушова Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Европа может потерять триллионы из-за ситуации с активами России
Последние материалы
Хитрая математика тепла: чем утеплить каркасный дом, чтобы не переплачивать
Один перекус превращается в броню от стресса, усталости и воспалений
Машина времени в действии: как ИИ раскрывает секреты Виллы Папирусов
Роскошный Rolls-Royce Ghost 2025 — последний шанс купить настоящий V12
Простое и безопасное средство: как защитить капусту от гусениц
Жемчуг без волшебства: наука о том, как устрицы создают красоту
75 минут под землёй: что скрывают скалы Марке — и почему это удивляет даже местных
Бесполезные траты: 9 фитнес-вещей, которые советуют не покупать даже тренеры
Сиреневый бум: этот цвет румян захватит тренды лета 2025 года
Мария Погребняк получила плохие анализы: срочно поехала к врачу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.