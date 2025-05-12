Давление зашкаливает, сердце колотится: как распознать гипертонический криз и не допустить беды

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Когда давление "взлетает", а сердце колотится, как мотор, важно не поддаться панике. Гипертонический криз — не просто плохое самочувствие, а угрожающее состояние, при котором счет может идти на минуты. Рассказываем, как вовремя распознать криз, что делать до приезда скорой и почему нельзя резко сбивать давление.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

Что такое гипертонический криз и чем он опасен

Гипертонический криз — это резкое повышение артериального давления до индивидуально высоких цифр, которое сопровождается ухудшением самочувствия и требует срочной помощи. Главное коварство в том, что при таком скачке страдают органы-мишени:

Сердце: риск инфаркта и отека легких.

риск инфаркта и отека легких. Мозг: угроза инсульта.

угроза инсульта. Глаза: возможна отслойка сетчатки.

возможна отслойка сетчатки. Почки: может развиться острая почечная недостаточность.

Поэтому действовать нужно быстро, но правильно.

Что может спровоцировать криз

Даже обычная на первый взгляд ситуация может стать спусковым крючком:

Сильный стресс или нервное напряжение.

Чрезмерная физическая нагрузка.

Алкоголь.

Отмена или нерегулярный прием таблеток от давления.

Резкие погодные изменения.

Прием лекарств, повышающих давление (например, сосудосуживающих капель в нос).

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Как понять, что начался криз? Обратите внимание на следующие тревожные сигналы:

Острая головная боль.

Покраснение лица.

Мушки перед глазами.

Шум в ушах.

Сильная слабость.

Озноб и дрожь.

Паника, тревога, ощущение надвигающейся беды.

Сердцебиение, как после спринта.

Возможна тошнота и частое мочеиспускание в конце приступа.

Если добавились судороги, потеря сознания, параличи — вызывайте скорую немедленно. Это уже осложненный криз.

Первая помощь при гипертоническом кризе: что делать до скорой

Вызовите скорую помощь. Не ждите, что "само пройдет".

Не ждите, что "само пройдет". Обеспечьте покой. Тишина, полумрак, проветривание, никаких разговоров.

Тишина, полумрак, проветривание, никаких разговоров. Уложите человека полусидя. Это снижает приток крови к мозгу и сердцу.

Это снижает приток крови к мозгу и сердцу. Освободите от сдавливающей одежды. Ворот, пояс, ремень — всё расстегнуть.

Ворот, пояс, ремень — всё расстегнуть. Грелка на ноги или горячая ванночка для ступней. Это улучшает отток крови от головы.

Это улучшает отток крови от головы. Дайте препарат от давления , если он был назначен врачом. Если нет — под язык каптоприл 25 мг .

, если он был назначен врачом. Если нет — под язык . Сильное сердцебиение? Дайте анаприлин 40 мг (можно растолочь под язык).

Дайте (можно растолочь под язык). Паника и страх? Подойдут корвалол (40 капель) , валериана или пустырник .

Подойдут , или . Следите за давлением. Если через 30 минут оно не снизилось — повторите каптоприл.

Важное предупреждение: не сбивайте давление резко

Главная ошибка — сбить давление до нормы за 5 минут. Это опасно! Такое падение может вызвать инфаркт или инсульт. Нормальное снижение — на 25-30 мм рт. ст. от исходного уровня в течение часа.

Подведем итог

Гипертонический криз — это тревожный звонок от вашего организма. Он требует быстрой, но разумной реакции. Чем лучше вы подготовлены, тем выше шансы избежать серьезных осложнений, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

