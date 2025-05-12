Давление зашкаливает, сердце колотится: как распознать гипертонический криз и не допустить беды

Когда давление "взлетает", а сердце колотится, как мотор, важно не поддаться панике. Гипертонический криз — не просто плохое самочувствие, а угрожающее состояние, при котором счет может идти на минуты. Рассказываем, как вовремя распознать криз, что делать до приезда скорой и почему нельзя резко сбивать давление.
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Тонометр
Что такое гипертонический криз и чем он опасен
Гипертонический криз — это резкое повышение артериального давления до индивидуально высоких цифр, которое сопровождается ухудшением самочувствия и требует срочной помощи. Главное коварство в том, что при таком скачке страдают органы-мишени:
Сердце: риск инфаркта и отека легких.
Мозг: угроза инсульта.
Глаза: возможна отслойка сетчатки.
Почки: может развиться острая почечная недостаточность.
Поэтому действовать нужно быстро, но правильно.
Что может спровоцировать криз
Даже обычная на первый взгляд ситуация может стать спусковым крючком:
Сильный стресс или нервное напряжение.
Чрезмерная физическая нагрузка.
Алкоголь.
Отмена или нерегулярный прием таблеток от давления.
Резкие погодные изменения.
Прием лекарств, повышающих давление (например, сосудосуживающих капель в нос).
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Как понять, что начался криз? Обратите внимание на следующие тревожные сигналы:
Острая головная боль.
Покраснение лица.
Мушки перед глазами.
Шум в ушах.
Сильная слабость.
Озноб и дрожь.
Паника, тревога, ощущение надвигающейся беды.
Сердцебиение, как после спринта.
Возможна тошнота и частое мочеиспускание в конце приступа.
Если добавились судороги, потеря сознания, параличи — вызывайте скорую немедленно. Это уже осложненный криз.
Первая помощь при гипертоническом кризе: что делать до скорой
Вызовите скорую помощь. Не ждите, что "само пройдет".
Обеспечьте покой. Тишина, полумрак, проветривание, никаких разговоров.
Уложите человека полусидя. Это снижает приток крови к мозгу и сердцу.
Освободите от сдавливающей одежды. Ворот, пояс, ремень — всё расстегнуть.
Грелка на ноги или горячая ванночка для ступней. Это улучшает отток крови от головы.
Дайте препарат от давления, если он был назначен врачом. Если нет — под язык каптоприл 25 мг.
Сильное сердцебиение? Дайте анаприлин 40 мг (можно растолочь под язык).
Паника и страх? Подойдут корвалол (40 капель), валериана или пустырник.
Следите за давлением. Если через 30 минут оно не снизилось — повторите каптоприл.
Важное предупреждение: не сбивайте давление резко
Главная ошибка — сбить давление до нормы за 5 минут. Это опасно! Такое падение может вызвать инфаркт или инсульт. Нормальное снижение — на 25-30 мм рт. ст. от исходного уровня в течение часа.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.