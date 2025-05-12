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Давление зашкаливает, сердце колотится: как распознать гипертонический криз и не допустить беды

3:41
Здоровье

Когда давление "взлетает", а сердце колотится, как мотор, важно не поддаться панике. Гипертонический криз — не просто плохое самочувствие, а угрожающее состояние, при котором счет может идти на минуты. Рассказываем, как вовремя распознать криз, что делать до приезда скорой и почему нельзя резко сбивать давление.

Тонометр
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тонометр

Что такое гипертонический криз и чем он опасен

Гипертонический криз — это резкое повышение артериального давления до индивидуально высоких цифр, которое сопровождается ухудшением самочувствия и требует срочной помощи. Главное коварство в том, что при таком скачке страдают органы-мишени:

  • Сердце: риск инфаркта и отека легких.
  • Мозг: угроза инсульта.
  • Глаза: возможна отслойка сетчатки.
  • Почки: может развиться острая почечная недостаточность.

Поэтому действовать нужно быстро, но правильно.

Что может спровоцировать криз

Даже обычная на первый взгляд ситуация может стать спусковым крючком:

  • Сильный стресс или нервное напряжение.
  • Чрезмерная физическая нагрузка.
  • Алкоголь.
  • Отмена или нерегулярный прием таблеток от давления.
  • Резкие погодные изменения.
  • Прием лекарств, повышающих давление (например, сосудосуживающих капель в нос).

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Как понять, что начался криз? Обратите внимание на следующие тревожные сигналы:

  • Острая головная боль.
  • Покраснение лица.
  • Мушки перед глазами.
  • Шум в ушах.
  • Сильная слабость.
  • Озноб и дрожь.
  • Паника, тревога, ощущение надвигающейся беды.
  • Сердцебиение, как после спринта.
  • Возможна тошнота и частое мочеиспускание в конце приступа.

Если добавились судороги, потеря сознания, параличи — вызывайте скорую немедленно. Это уже осложненный криз.

Первая помощь при гипертоническом кризе: что делать до скорой

  • Вызовите скорую помощь. Не ждите, что "само пройдет".
  • Обеспечьте покой. Тишина, полумрак, проветривание, никаких разговоров.
  • Уложите человека полусидя. Это снижает приток крови к мозгу и сердцу.
  • Освободите от сдавливающей одежды. Ворот, пояс, ремень — всё расстегнуть.
  • Грелка на ноги или горячая ванночка для ступней. Это улучшает отток крови от головы.
  • Дайте препарат от давления, если он был назначен врачом. Если нет — под язык каптоприл 25 мг.
  • Сильное сердцебиение? Дайте анаприлин 40 мг (можно растолочь под язык).
  • Паника и страх? Подойдут корвалол (40 капель), валериана или пустырник.
  • Следите за давлением. Если через 30 минут оно не снизилось — повторите каптоприл.

Важное предупреждение: не сбивайте давление резко

Главная ошибка — сбить давление до нормы за 5 минут. Это опасно! Такое падение может вызвать инфаркт или инсульт. Нормальное снижение — на 25-30 мм рт. ст. от исходного уровня в течение часа.

Подведем итог

Гипертонический криз — это тревожный звонок от вашего организма. Он требует быстрой, но разумной реакции. Чем лучше вы подготовлены, тем выше шансы избежать серьезных осложнений, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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